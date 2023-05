W Żabce nakrętki się nie zgubią

Zgodnie z unijną dyrektywą SUP (w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko), która została wprowadzona do polskich przepisów ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu.

Nakrętka Niezgubka od Żabki

W Polsce ustawa wejdzie w życie w przyszłym roku. Sieć sklepów Żabka jest już na nią gotowa. Przypomnijmy, że marka własna Żabki to również napoje, m.in. woda.

14 marek własnych Żabki

Aktualnie w portfolio Żabki znaleźć można kilkaset produktów dostępnych w ramach 14 marek własnych.

Przypomnijmy, że w kwietniu Credit Agricole podpisał z Żabką umowę faktoringu odwrotnego powiązaną z celami ESG. Bank ma opłacać faktury Żabki do łącznej kwoty 200 mln zł. Żabka chce w ten sposób m.in. podwoić sprzedaż marek własnych.