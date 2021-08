Właściciel centrum handlowego w Szczytnie otwiera restaurację Sphinx

Sphinx w Galerii Jurand, fot. mat. pras.

Nowa restauracja franczyzowa Sphinx została otwarta w Szczytnie. Tym razem jest to lokal w centrum handlowym – w Galerii Jurand - i jest inwestycją właściciela centrum.

To już kolejna restauracja należąca do sieci Sfinks Polska otwarta we współpracy z operatorem obiektu. W tej formule działa także Sphinx w Mińsku Mazowieckim.

Od połowy maja, kiedy odmrożona została branża gastronomiczna, Sfinks otworzył już 6 restauracji, wszystkie w modelu franczyzowym, i przygotowuje do uruchomienia kolejne.

Nowy Sphinx w Szczytnie mieści się na pierwszym piętrze Galerii Jurand, przy ul. Odrodzenia 11. Lokal dysponuje salą blisko 200 mkw., w której może gościć 120 osób.

Sfinks Polska zarządza 125 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski.