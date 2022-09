Wynagrodzenia w Żabce są równe niezależnie od płci

– W Żabce od lat konsekwentnie budujemy kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Zaufanie do firmy jest rezultatem podejmowanych przez nas działań i buduje wiarygodność procesów w jakich uczestniczą pracownicy. Przyjęta przez nas Polityka Płacowa gwarantuje, że wynagrodzenie pracowników zależy wyłącznie od ich umiejętności, osiąganych rezultatów oraz wpływie na organizację – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka.

Potwierdzeniem tych działań jest przyznany Żabce certyfikat EQUAL-SALARY, zwany certyfikatem równych płac bez względu na płeć.

– W naszej firmie dbamy o to, aby wszyscy byli równo wynagradzani za pracę o tej samej wartości i wpływie na organizację. Dlatego, chcąc potwierdzić nasze zobowiązanie tworzenia równych szans w wynagradzaniu, w 2021 r. wdrożyliśmy Politykę Równości i poddaliśmy się zewnętrznej certyfikacji EQUAL-SALARY. Uzyskanie certyfikatu równych płac to dla nas potwierdzenie, że nasze wynagrodzenia „nie mają płci”. W trakcie procesu certyfikacji audytowano nie tylko dane płacowe, ale również w ramach grup focusowych rozmawiano z pracownikami i sprawdzano ich percepcję i postrzeganie równych szans w wynagradzaniu. Tym samym, zdobyty certyfikat potwierdza nie tylko równość w prowadzeniu polityki płacowej, ale również jej postrzeganie i wiarygodność wśród pracowników. Certyfikat uzyskuje się na trzy lata. Po tym okresie, chcąc potwierdzić równe podejście do sposobu wynagradzania, wymagana jest kolejna certyfikacja, a to oznacza ciągłą potrzebę monitorowania i pracy nad procesami płacowymi – mówi Jolanta Bańczerowska, członkini zarządu ds. strategii personalnej Grupy Żabka.