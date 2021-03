Z AmRestu do Żabki - Damian Rybak nowym dyrektorem sieci convenience

Damian Rybak fot. PTWP

W marcu spółka Żabka Polska zyskała nowego dyrektora rozwoju i wsparcia franczyzobiorców. Został nim Damian Rybak, który rozwijał franczyzę brandu Pizza Hut.

Damian Rybak z polskim oddziałem AmRest, która ma w swoim portfolio m.in. markę Pizza Hut, był związany od 2012 do 2021 roku. Poprzednio pracował w oddziale w Stanach Zjednoczonych.

Sieć Żabka liczy obecnie w całej Polsce ponad 5600 franczyzobiorców. Nowo przystępującym przedsiębiorcom sieć gwarantuje przychód podstawowy w wysokości 16 tys. zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności. Przy tym wkład własny wynosi 5 tys. zł i przeznaczany jest m.in. na zakup kasy fiskalnej czy opłacenie koncesji.

Przychody ze sprzedaży spółki Żabka Polska za 2019 r. wyniosły 8 577 348 tys. zł w porównaniu do 6 904 680 tys. zł w 2018 r. Oznacza to wzrost o 1 672 668 zł na przestrzeni roku. Zysk z działalności operacyjnej to 634 952 tys. zł (338 132 tys. zł w 2018 r.) To z kolei oznacza niemal podwojenie zyskowności - prawie 300 tys. zł więcej rdr. Zysk netto za okres styczeń - grudzień 2019 r. to 191 864 tys. zł (150 804 tys. zł straty w 2018 r.) Oznacza to poprawienie wskaźników o 240 mln i przejście od straty do zysku.