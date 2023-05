Żabka: Konsumenci coraz częściej robią zakupy na ten sam dzień

Konsumenci robią zakupy częściej

Zmiany nawyków konsumenckich powodują, że coraz więcej osób robi mniejsze, a częstsze zakupy, w których przeważają artykuły przeznaczone do spożycia w dniu kupna. Udział tego rodzaju produktów w wydatkach

na zakupy spożywcze ogółem wzrósł o 12 p.p., tj. z 32% w 2016 r. do 44% w 2021 r. Udział produktów spożywczych przeznaczonych do natychmiastowej konsumpcji wzrósł o 11 p.p., tj. z 4% w 2016 r. do 15% w 2021 r. - podaje Żabka.

Działalność sieci koncentruje się na segmencie artykułów spożywanych w dniu kupna – produkty takie odpowiadają aż za 87% wszystkich zakupów dokonywanych w sklepach sieci. Ponadto najistotniejszą pozycję w tym segmencie stanowi asortyment przeznaczony do natychmiastowego spożycia (od razu po nabyciu), którego udział w obrotach Żabki wynosi 49%. Żabka świadomie koncentruje się na rozwoju oferty produktów przeznaczonych do spożycia w dniu kupna.

Sytuacja gospodarcza może sprzyjać segmentowi quick meal solutions

Żabka przewiduje, że w miarę rozwoju polskiego rynku detalicznych zakupów spożywczych należy oczekiwać dalszego wzrostu znaczenia artykułów przeznaczonych do spożycia w dniu kupna. Ostatnie dane wskazują, że chociaż konsumenci w coraz większym stopniu zwracają uwagę na ceny z powodu rosnącej inflacji, to jednak przy wyborze produktów czy usług nadal wysoko cenią sobie własny czas i wygodę.