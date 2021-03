Żabka ma 7. miejsce wśród sieci handlowych w Polsce. Co dalej?

fot. materiały prasowe, ekomat przed sklepem Żabka

23 lutego 2021 do KRS trafiło sprawozdanie finansowe spółki Żabka Polska za 2019 rok. Dowiadujemy się z niego, że 6 tys. placówek generowało przychody na poziomie 8,5 mld zł i zysk w wysokości 191 mln zł. To daje sieci 7. miejsce w polskim handlu detalicznym, po Biedronce, Lidlu, Auchan, Kauflandzie, Carrefourze i Rossmannie. Pandemia nie tylko nie pokrzyżowała planów spółki, a wręcz wzmocniła segment convenience, w którym sieć jest liderem.

Przychody ze sprzedaży spółki Żabka Polska za 2019 r. wyniosły 8 577 348 tys. zł w porównaniu do 6 904 680 tys. zł w 2018 r. Oznacza to wzrost o 1 672 668 zł na przestrzeni roku. Zysk z działalności operacyjnej to 634 952 tys. zł (338 132 tys. zł w 2018 r.) To z kolei oznacza niemal podwojenie zyskowności - prawie 300 tys. zł więcej rdr. Zysk netto za okres styczeń - grudzień 2019 r. to 191 864 tys. zł (150 804 tys. zł straty w 2018 r.) Oznacza to poprawienie wskaźników o 240 mln i przejście od straty do zysku. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 90,6%.

Spółka Żabka Polska w 2019 roku otworzyła 652 sklepy. Łączna liczba sklepów na koniec 2019 roku wyniosła 6002.

Plany spółki na 2020 r. w sprawozdaniu opublikowanym w 2021 były definiowane w następujący sposób:

"W 2020 roku spółka planuje otworzyć 850 nowych sklepów (w tym część w dużych miastach) oraz zwiększyć przychody ze sprzedaży sklepów już istniejących. W pierwszej połowie 2020 roku planuje zakończyć zmianę formatu wszystkich sklepów, aby były lepiej dopasowane do zmieniających się potrzeb konsumenckich w zakresie „modern convenience”. Firmie udało się zrealizować oba cele i to z zapasem. W lutym 2021 sieć miała już 7 tys. placówek, a jeszcze w październiku 2020 modernizacja 6500 sklepów Żabka była ukończona.

W sprawozdaniu czytamy: "W 2020 roku planowany jest dalszy rozwój marek własnych w szczególności w kategoriach przekąsek, dań gotowych oraz zdrowej żywności. We współpracy z dostawcami planowany jest rozwój produktów innowacyjnych, zdrowych, naturalnych dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów." Sieć rozwijała m.in. markę Foodini Superfoods Le'Frof - gotowe posiłki z krótką datą przydatności oraz wprowadziła do oferty bezmięsny hot dog we współpracy z firmą Hochland.

W sprawozdaniu czytamy: W 2020 roku planowany jest dalszy rozwój inicjatyw koncentrujących się na wsparciu franczyzobiorców w ich codziennej pracy m.in. poprzez poprawę procesów, ich automatyzację oraz zapewnienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych." Firma wprowadziła więc cyfrowy obieg dokumentów i obsługę procesów logistycznych, wykorzystuje też sztuczną inteligencję do szukania właściwych lokalizacji sklepów.



W raporcie napisano: "W 2020 roku spółka kontynuować będzie transformację cyfrową wprowadzając rozwiązania z obszaru digital dla pracowników, franczyzobiorców oraz klientów. W 2020 roku planowany jest rozwój wprowadzonej na rynek w 2019 roku aplikacji mobilnej dla klientów żappka, umożliwiającej otrzymywanie spersonalizowanych ofert oraz rabatów, a także punktów, które można

wymienić na nagrody. Planowany jest również rozwój aplikacji dla franczyzobiorców, która umożliwia lepsze zarządzanie sklepem oraz śledzenie na bieżąco wyników sprzedażowych. Kontynuowane będą również inicjatywy w centrali, oparte na big data oraz sztucznej inteligencji, których celem jest ułatwienie pracy franczyzobiorcom oraz poprawa efektywności pracy spółki." Na przestrzeni roku 2020 sieć wprowadziła m.in. możliwość płatności w aplikacji Żappka Pay. W drugiej połowie roku z aplikacji korzystało 3 mln użytkowników.