Żabka ma program poleceń franczyzobiorców. Ile płaci w tym roku?

W ciągu dwóch miesięcy między lipcem a sierpniem 2022 roku, do Żabki trafiło aż tysiąc zgłoszeń polecających kandydatów na franczyzobiorców. Współpracujący z siecią przedsiębiorcy znają doskonale model biznesowy Żabki i są w stanie określić, czy dana osoba ma predyspozycje do prowadzenia sklepu.

Bonus finansowy za polecenie franczyzobiorcy Żabki

Za polecanie kandydatów, którzy otworzą sklepy pod szyldem Żabki, franczyzobiorcy otrzymują bonus finansowy w wysokości 10 tysięcy złotych netto. To doskonała motywacja do zachęcania przedsiębiorczych osób z otoczenia do otwarcia własnego sklepu z Żabką.

Dzięki takim inicjatywom Żabka zwiększa swoją obecność na rynku i umacnia swoją pozycję jako sieć, która cieszy się uznaniem zarówno wśród konsumentów, jak i wśród przedsiębiorców.

Żabka ma już 8 tys. franczyzobiorców.

– Intensywny rozwój naszego modelu na przekroju ostatnich lat przyczynił się do zdobycia wyjątkowego doświadczenia i wypracowania sprawdzonych rozwiązań szczególnie w wymagających dla biznesu czasach. System franczyzowy Żabki jest tak zbudowany, że pozwala zniwelować ewentualne zagrożenie związane z prowadzeniem własnej działalności, a to że dzielimy się wypracowaną przez lata wiedzą sprawia, że nawet początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu - mówił niedawno Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.