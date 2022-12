Żabka na dniach otworzy swój 9-tys. sklep

- 8990 sklepów sieci Żabka to odpowiedź na potrzeby rynku, a ściślej – naszych klientów. Ma być blisko, nowocześnie, kompleksowo i wygodnie. To wszystko gwarantuje swoim klientom Żabka. Od dogodnych godzin otwarcia poprzez dostępność szerokiej gamy produktów (w tym regionalnych), na usługach pocztowych czy Żabka Cafe kończąc. To za to nasi klienci cenią Żabkę. To właśnie dla nich otwieramy nasze kolejne sklepy i docieramy do miejsc, które dla większości sieci są nieosiągalne – jak np. stacja metra, prywatny akademik czy nadmorska plaża – Żabka jest zawsze po drodze - podkreśla firm.

25 lat na 10 tys. sklepów

Historia sieci sięga roku 1998, gdy w Poznaniu i Swarzędzu powstaje 7 eksperymentalnych sklepów Żabka, które z założenia mają być "wygodną alternatywą" dla coraz szybciej rozwijającego się rynku super- i hipermarketów. Jeśli w 2023 r. ruszy Żabka nr. 10-tys. oznacza, że osiągnięcie tej skali zajęło sieci 25 lat.

Sklepy Żabka prowadzi ponad 7600 franczyzobiorców.

Warto przypomnieć, że 25 lutego 2021 r. został otwarty 7-tysięczny sklep sieci Żabka w miejscowości Biecz. Przez rok sieci przybyło więc tysiąc placówek. W całym 2021 r. ruszyło 1100 Żabek.