Żabka na lato uruchomiła 52 sklepy sezonowe

fot. Żabka

Żabka od kilku lat rozwija sklepy sezonowe w całej Polsce. W tym roku sieć uruchomiła 52 placówki sezonowe, w pawilonach, jak i w lokalizacjach stacjonarnych. Większość sklepów zlokalizowanych jest w popularnych miejscowościach nad Bałtykiem. W tym sezonie po raz pierwszy modułowa Żabka pojawiła się także w Okunince, miejscowości letniskowej nad Jeziorem Białym w woj. lubelskim.

Żabka zapewnia franczyzobiorcom pawilon wraz z wyposażeniem i umożliwia prowadzenie punktu zgodnie ze standardami sieci. Franczyzobiorcy samodzielnie podejmują decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników, w tym rekrutacji oraz ewentualnych benefitów.

– Sklepy sezonowe prowadzę od 4 lat. Największym wyzwaniem stojącym przed franczyzobiorcą prowadzącym taki sklep jest dobranie odpowiedniej załogi. Sklep sezonowy wymaga znacznie większej liczby osób na zmianie oraz sprawnej obsługi klienta – mówi Ewa Zdanowicz, franczyzobiorczyni prowadząca dwa sklepy sezonowe w Jarosławcu.

Sezonowe Żabki działają m.in. w następujących lokalizacjach:

• Dziwnówek, ul. Kamieńska 8,

• Jarosławiec 5,

• Władysławowo, ul. Morska 23,

• Międzywodzie, ul. Armii Krajowej 21,

• Mrzeżyno, ul. Nadmorska,

• Łazy, ul. Gościnna 1,

• Łeba, ul. Leśna 3,

• Chłapowo, al. Żeromskiego.

W sklepach sezonowych zwiększono liczbę dostaw – są one realizowane dwa razy dziennie, od poniedziałku do niedzieli. Sklepy te są czynne w standardowych godzinach, między 6:00 a 23:00 i będą funkcjonowały do września.