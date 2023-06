Żabka rusza nad morze

W tym roku sezonowe Żabki pojawią się w 24 nowych lokalizacjach, m.in. w osadzie Przyjezierze nad Jeziorem Ostrowskim (woj. kujawsko-pomorskie), w kaszubskich wsiach Nadole i Swornegacie (woj. pomorskie), we wsi Mielenko na Pojezierzu Słowińskim (woj. zachodniopomorskie) oraz w stolicy polskiego żeglarstwa, czyli Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie).

Sezonowe sklepy Żabki. To aż 124 placówki

Sklepy sezonowe zapewniają wygodę turystom, dając im stały dostęp do oferowanych przez sieć produktów i usług. Są także szansą na dodatkowy rozwój i przychód dla franczyzobiorców, którzy na co dzień prowadzą sklep w standardowych lokalizacjach.

– Z roku na rok otwieramy coraz więcej sklepów sezonowych po to, aby być jeszcze bliżej naszych klientów i upraszać im życie, a w konsekwencji uwalniać ich czas. Chcemy, by w trakcie wakacyjnych urlopów czy weekendowych wyjazdów mogli w pełni cieszyć się wypoczynkiem. Bez względu na miejsce – zarówno w nadbałtyckich miejscowościach, jak i nad mazurskimi jeziorami – w sezonowych Żabkach można znaleźć dobrze znany klientom asortyment, który jest sprawdzonym i bezpiecznym wyborem, a także skorzystać z szeregu wygodnych usług – mówi Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Coraz więcej sezonowych Żabek

Pierwsze modułowe sklepy sezonowe Żabki powstały w 2016 roku nad morzem – w Międzywodziu i Międzyzdrojach. Od początku są one bardzo dobrze postrzegane przez klientów i współpracujących z siecią franczyzobiorców, dlatego co roku Żabka rozwija ten koncept. Sklepy sezonowe sieci Żabka to zarówno placówki stacjonarne, jak i te zlokalizowane w specjalnie postawionych pawilonach. Sieć rozwija koncept w miejscowościach letniskowo-turystycznych, które klienci wybierają jako cel swoich wakacyjnych urlopów czy weekendowych wycieczek.

– W zeszłym roku prowadziłam sklep sezonowy w Trzęsaczu, w tym zdecydowałam się na placówkę zlokalizowaną w Międzyzdrojach. Tego typu punkty handlowe mają bardzo duży potencjał sprzedażowy i są chętnie odwiedzane przez klientów – mówi Barbara Budnik, franczyzobiorczyni sklepu Żabka. – Zarządzanie taką placówką to bardzo ciekawe doświadczenie zawodowe, które przynosi również wymierne korzyści finansowe – dodaje.

Gdzie pojawią się sklepy sezonowe Żabki?

W 2023 roku Żabka uruchomi aż 28 kontenerowych sklepów sezonowych oraz 96 placówek stacjonarnych, również działających sezonowo. Najwięcej sezonowych Żabek pojawi się nad Bałtykiem – m.in. 8 w Mielnie, 7 w Łebie, 7 w Niechorzu, 6 w Jarosławcu, 6 w Międzywodziu, 6 we Władysławowie i 5 w Rewalu. Placówki sezonowe Żabki działać będą także nad jeziorami – w miejscowościach Giżycko, Jedwabno, Mikołajki, Ruciane Nida (wszystkie w woj. warmińsko-mazurskim), Nowęcin (woj. pomorskie) oraz Okuninka i Zwierzyniec (obie w woj. lubelskim). Sezonowych Żabek nie zabraknie także w miejscowościach położonych nad zalewami. Znaleźć je będzie można w Sielpi Wielkiej nad zalewem Sielpia (woj. świętokrzyskie) oraz w Nowej Łuce nad zalewem Siemianówka (woj. podlaskie).

Sklepy sezonowe to z jednej strony wygoda dla turystów, którzy mogą w nich wygodnie dokonywać codziennych zakupów spożywczych w czasie urlopu, wybierając spośród dobrze znanych sobie produktów. Z drugiej strony, to możliwość dodatkowego rozwoju i przychodu dla współpracujących z siecią franczyzobiorców, którzy na co dzień prowadzą sklep w standardowych lokalizacjach w regionie.

Co więcej, łącznie 17 sklepów, które były sklepami sezonowymi, jest obecnie sklepami stałymi. Są wśród nich m.in. placówki w Charzykowach, Dziwnówku, Mielnie, Niechorzu czy Rewalu. Dzięki temu klienci przez cały rok dostęp do oferowanych przez Żabkę produktów i usług, a franczyzobiorcy mogą dalej rozwijać swój biznes z Żabką.

– Mój sklep w Międzyzdrojach usytuowany jest przy Promenadzie Gwiazd i odwiedza go codziennie bardzo dużo klientów, a wielu już o 6 rano czeka na ciepłe bułki. Nasi klienci są bardzo wymagający. Znają Żabkę, a w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych szukają swoich ulubionych produktów. Ważna jest zatem dbałość o codzienne dostawy i świeże produkty – mówi Barbara Budnik.

Jako sieć, Żabka zapewnia prowadzącym sklepy sezonowe franczyzobiorcom pawilon wraz z całym wyposażeniem i umożliwia prowadzenie takiego punktu zgodnie ze standardami sieci.