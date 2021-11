Żabka szuka specjalistów ds. sprzedaży

Z Żabką współpracuje blisko 300 partnerów ds. sprzedaży, czyli partnerów biznesowych franczyzobiorców prowadzących placówki w danym regionie. Doradzają oni franczyzobiorcom jak osiągnąć cele sprzedażowe, doskonalić obsługę klienta czy jak zapewnić wysokie standardy jakościowe w sklepach. Ponadto planują i wdrażają działania mające wpływ na wzrost obrotów. Do zadań partnerów ds. sprzedaży należy także prowadzenie połączonych z coachingiem szkoleń dla franczyzobiorców.

Żabka rozwija zespół sprzedaży

- Poszukujemy aktualnie osób, które chcą wspierać franczyzobiorców w prowadzeniu ich biznesu. Zachęcam wszystkich, by dołączyli do jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce. Współpraca z Żabką to szansa na rozwój zawodowy – mówi Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych.

Przed rozpoczęciem współpracy partnerzy ds. sprzedaży mogą liczyć na dwumiesięczne szkolenie przygotowujące, zakończone egzaminem uprawniającym do objęcia obowiązków. W kolejnych czterech miesiącach Żabka zapewnia im szkolenia poszerzające wiedzę. Raz w miesiącu mogą również wziąć udział w „Dniu rozwojowym”, w czasie którego odbywają się szkolenia miękkie z zarządzania komunikacją i sprzedażą lub narzędziowe – wprowadzające np. nowe produkty. Sieć – w ramach Akademii Żabki – bada indywidualne potrzeby rozwojowe i buduje szkolenia kompetencyjne.

Żabka, szukając partnerów ds. sprzedaży, inicjuje oryginalną kampanię rekrutacyjną. Do pracy w sieci zachęcają kolorowe, z lekkim humorem materiały promocyjne, zwracające uwagę na kluczowe kompetencje, jakich szuka Żabka. Za kreację odpowiada agencja JUST.