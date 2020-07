Żabka testuje własny automat do obsługi paczek

zabka testuje autoamty paczkowe, fot. mat. pras.

Żabka testuje innowacyjny sposób obsługi przesyłek, bez potrzeby angażowania w ten proces sprzedawcy. Automat funkcjonuje już w sklepie Żabka w Poznaniu przy ul. Matyi. Urządzenie nie wymaga dużo miejsca, co oznacza, że może być zaadoptowane w niemal całej sieci sklepów Żabka.

Urządzenie pozwoli Żabce na usprawnienie procesu odbioru i zwrotów przesyłek, a dla jej klientów oznacza wygodny i bezpieczny odbiór paczek obok domu, bez kontaktu ze sprzedawcą.

– Z roku na rok widzimy duże wzrosty liczby obsługiwanych paczek w naszej sieci, w ubiegłym roku obsłużyliśmy ich ponad 12 mln. To znak, że skutecznie dostosowaliśmy się do potrzeb naszych klientów i oferując usługę w ponad 6 tys. sklepów w całej Polsce. Dzięki automatowi wyniki będą jeszcze lepsze. Rozwiązanie nie tylko pozwala nam na usprawnienie procesu odbioru i zwrotów przesyłek, ale także znacznie przyspieszy obsługę klientów odwiedzających nasze sklepy – mówi Anna Grabowska, wiceprezes zarządu Żabka Polska.

Urządzenie do nadawania i odbioru paczek wyprodukowane zostało przez polską firmę Retail Robotics. Automatyczny punkt odbioru paczek stworzono z myślą o sklepach typu convenience. Urządzenie wykorzystuje niewielką część przestrzeni handlowej, tak cennej w mniejszych sklepach. Większość instalacji może być umiejscowiona za półkami, na których ułożony jest towar. Wydawanie przesyłek obsługuje najnowszej generacji robot kartezjański, działający w kilku osiach i poruszający się z niezwykłą precyzją i prędkością.

– Żabka w ramach inkubatora technologicznego rozwija nowoczesne rozwiązania w sklepach, które wpływają na komfort zakupów i szybkość obsługi. Już dzisiaj w naszych placówkach można zobaczyć m.in. ekrany digital signange, elektroniczne cenówki czy kasy samoobsługowe. Intensywnie rozwijamy także naszą aplikację mobilną żappka, a także usługi jak „Zamów i odbierz”. Wspólnie z naszym partnerem technologicznym, firmą Retail Robotics, opracowaliśmy unikatowe na rynku urządzenie do odbioru i nadawania paczek, stworzone zgodnie z potrzebami naszych klientów, ale również franczyzobiorców. Żabka uczestniczyła w rozwoju tego urządzenia od początku i jest jego pierwszym komercyjnym użytkownikiem – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu ds. finansów i rozwoju.

Czym różni się urządzenie od znanych na rynku rozwiązań? Urządzenie jest wbudowane w regały sklepu. Klient podchodząc do panelu, w prosty i intuicyjny sposób wybiera opcję nadania lub odbioru przesyłki, wpisuje kod i wkłada paczkę do urządzenia. Wówczas robot znajdujący się wewnątrz maszyny umieszcza ją w odpowiedniej przestrzeni. Urządzenie jest również bardzo przyjazne i intuicyjne dla kurierów, którzy przywożą paczki do sklepu.