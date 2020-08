Żabka wprowadziła w sklepach stacje dezynfekujące

fot. materiały prasowe

Żabka Polska wyposażyła wszystkie swoje sklepy w stacje dezynfekujące. Urządzenia zostały zaprojektowane i stworzone specjalnie na potrzeby Żabki, tak aby wyposażyć wszystkie sklepy, centralę firmy oraz centra logistyczne.

Stacja dezynfekująca, która trafiła już niemal do wszystkich sklepów Żabka, jest wyposażona w bezdotykowe urządzenie z płynem do dezynfekcji, półkę oraz jednorazowe rękawiczki lub chusteczki. Dzięki urządzeniu można więc kupioną przed chwilą puszkę z ulubionym napojem zdezynfekować, przetrzeć chusteczką, po czym bezpiecznie się z niej napić. Urządzenie posiada także kosz na śmieci, do którego można wrzucić zużyte chusteczki lub rękawiczki.

W centrach logistycznych Żabki oraz poznańskiej centrali firmy stanęły także stacje dezynfekujące w wersji mini – zawierające tylko bezdotykowy dozownik z płynem odkażającym oraz dodatkową półkę. Do centrali Żabki trafiło również urządzenie w wersji maxi – oprócz dozownika, półki na jednorazowe rękawiczki lateksowe w trzech rozmiarach i kosz na śmieci ma ono także miejsce na maseczki ochronne. Zaprojektowane specjalnie dla Żabki urządzenia zostały oznaczone logotypem sieci.

– Dzięki stacji dezynfekującej przestrzeganie obostrzeń związanych z pandemią w czasie zakupów w Żabce nie przysparza klientom dodatkowych trudności, a zakupy stają się w pełni bezpieczne – bo z urządzenia korzysta się bezdotykowo. Ten fakt spotyka się z bardzo pozytywną reakcją osób robiących u nas zakupy, które są coraz bardziej świadome tego, co się dzieje na świecie i przywiązują coraz większą wagę do czystości w sklepie, dostępności środków ochrony oraz zabezpieczenia kasjerów. Od kiedy w naszej Żabce stoi stacja dezynfekująca klienci jeszcze chętniej odkażają dłonie, a wielu, widząc stację po raz pierwszy. Ponieważ urządzenie stoi zaraz przy wejściu do sklepu, żaden klient nie może go przeoczyć – mówi Małgorzata Turoń, franczyzobiorczyni z Wrocławia.

