Żabka wstrzymała dostawy produktów z Włoch, zapewnia ciągłość dostaw do sklepów

Żabka deklaruje, że obserwuje rozwój sytuacji związanej z COVID-19. W ubiegłym tygodniu zwołała zespół koordynacyjny odpowiedzialny za współpracę wszystkich działów w zakresie prewencji.

• Około 90 proc. pracowników firmy od jutra będzie korzystać z zapewnionego przez Żabkę systemu do pracy zdalnej (home office). Jest to możliwe dzięki stworzonej platformy komunikacji dla pracowników pracujących poza biurem.

• Wstrzymaliśmy dostawy produktów z Włoch.

• Otrzymaliśmy zapewnienie od naszych dostawców o przestrzeganiu przez nich najwyższych standardów higienicznych na każdym etapie wytwarzania oraz dystrybucji asortymentu dostarczanego do sieci Żabka Polska opierając się na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz WHO, a także wzmożonej kontroli ich pracowników przed przystąpieniem do pracy.

• Wprowadziliśmy regularne spotkania zespołu koordynacyjnego w trybie codziennym.

• Opracowaliśmy i dostarczyliśmy naszym pracownikom w centrali i terenie, kadrze zarządzającej w centrach logistycznych oraz franczyzobiorcom komunikaty uwzględniające zalecenia WHO w kwestii COVID-19.

• Dostosowaliśmy funkcjonowanie naszych sklepów zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju

i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi sieci handlowych.

• Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wyjazdów służbowych do krajów i miejsc, w których istnieje możliwość zarażenia się koronawirusem i wdrożyliśmy w całej organizacji nową procedurę w tym zakresie.

• Zamówiliśmy dodatkowe środki dezynfekujące oraz rękawiczki, które nieodpłatnie przekazujemy naszym franczyzobiorcom.

• Przygotowaliśmy materiały dla klientów, w której podkreślamy znaczenia zachowania zasad higieny podczas zakupu produktów sprzedawanych bez opakowania, jak pieczywo, warzywa czy owoce.

• W centrali i centrach logistycznych oraz terminalach podwyższyliśmy reżimy higieniczne oraz wprowadziliśmy dodatkowe postanowienia w Regulaminach Obiektu.

• Opracowaliśmy scenariusze na wypadek np. konieczności wyłączenia części centrów logistycznych czy pracy zdalnej pracowników.

• Skonsultowaliśmy zapisy instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem jednego z naszych pracowników.

• Wprowadziliśmy ograniczenie dotyczące spotkań wewnętrznych.

• Zamknęliśmy kantynę w centrali firmy na najbliższe 14 dni.

• Zaleciliśmy pracownikom, którzy zdecydowali się na pracę w centrali na używanie urządzeń do tele i video konferencji

• Obecnie w trybie ciągłym sprawdzamy komunikaty instytucji prowadzących działania informacyjne w kwestii koronawirusa (m.in. GIS, WHO, MZ).

• Obserwujemy przebieg wydarzeń i analizujemy różne scenariusze. Nasze działania w pełni dostosowujemy do zapisów specustawy oraz wytycznych odpowiednich organów dotyczących sieci handlowych. Specjalny zespół koordynacyjny spotyka się codziennie i aktualizuje wiedzę na temat sytuacji.

• Możemy potwierdzić, że jako sieć mamy zapewniony ciąg logistyczny. Ponadto, opracowaliśmy różne scenariusze w ramach obowiązującego w sieci planu ciągłości działania, co pozwala sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje. Zamierzamy koncentrować się na kluczowych grupach asortymentowych, które są obecnie kupowane przez klientów. Zapasy asortymentowe w naszych centrach logistycznych odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu. Na bieżąco realizujemy także zwiększone dostawy do franczyzobiorców.