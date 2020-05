Żabka ze sprzedażą powyżej 10 mld zł awansuje na "Liście 500" o 23 miejsca

Spółka Żabka Polska, właściciel sieci sklepów typu convenience, zajęła 29. miejsce w rankingu przygotowanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” – Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw. Dzięki wzrostowi sprzedaży netto firma awansowała o 23 pozycje rdr., co czyni ją wiceliderem awansu w pierwszej setce zestawienia.

Lista 500, przygotowana po raz 22., obejmuje największe firmy w Polsce, uszeregowane według wielkości przychodów za poprzedni rok. W tegorocznym zestawieniu Żabka Polska umocniła swoją pozycję, odnotowując awans z 52. na 29. miejsce. W ubiegłym roku sprzedaż netto spółki wzrosła o 23,2 proc. w porównaniu z rokiem 2018 i wyniosła ponad 10 mld zł.

– Tegoroczny awans w zestawieniu największych firm w Polsce to efekt naszych inwestycji w rozwój sieci Żabka. W 2019 roku otworzyliśmy 650 nowych sklepów, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach. Zmodernizowaliśmy ok. 1,6 tys. placówek. W grudniu świętowaliśmy uruchomienie 6000 sklepu. Co niezwykle ważne, zanotowaliśmy także kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby podpisanych umów franczyzowych. W tym roku, mimo pandemii zakładamy dalszy rozwój sieci, otwarcie szóstego już centrum logistycznego oraz intensyfikację pracy nad rozwiązaniami technologicznymi, które usprawniają naszą działalność – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska.

Lista 500 przygotowana przez „Rzeczpospolitą" to najpełniejsze i najstarsze na rynku zestawienie największych polskich firm. Najnowsza edycja powstała na podstawie wyników za 2019 r. Suma przychodów firm ujętych w zestawieniu przekroczyła 1,6 bln zł, co jest odzwierciedleniem kolejnego udanego roku dla polskiej gospodarki.