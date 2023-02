Zdrowa Krowa: rozwój franczyzy i menu z roślinnymi zamiennikami mięsa

Zdrowa Krowa: Trzy koncepty franczyzowe

Obecnie Zdrowa Krowa oferuje trzy modele współpracy. To restauracja Zdrowa Krowa, Street Slow Food Zdrowa Krowa (punkt w food court lub food truck) oraz restauracja premium Smile&Wine.

– Tym, co łączy te koncepty, są wysokiej jakości składniki, a przede wszystkim – świetna wołowina. Obserwujemy jednak rynek i zmieniające się oczekiwania gości, dlatego systematycznie poszerzamy kartę także o dania vege, keto czy paleo. Śledzimy trendy dla flexitarian i komponujemy menu tak, aby odpowiadało na potrzeby świadomych konsumentów, dla których ważna jest ekologia i zdrowa dieta – mówi Robert Kuc, CEO sieci.

Sieć pracuje obecnie nad centralizacją dostaw produktów, która pozwala na optymalizację kosztów przez franczyzobiorców, przy zachowaniu doskonałej jakości kuchni.

– To w połączeniu z dokładną analizą food costów zwiększa poczucie bezpieczeństwa naszych partnerów i sprawia, że w dobie rosnących cen, biznes pod szyldem Zdrowej Krowy przynosi im oczekiwane zyski – tłumaczy twórca konceptu.

Zdrowa Krowa: Cel to szybki wzrost

Sieć planuje, że w 2023 roku powiększy się aż o kilka kolejnych punktów.

– Naszym celem jest stworzenie zarówno nowych restauracji od podstaw, jak i przeprowadzenie rebrandingów istniejących lokali oraz postawienie food trucków. Nasze różnorodne koncepty pozwalają dopasować profil działalności do danej lokalizacji. To samo tyczy się kwot inwestycji, od ekonomicznego food trucka, po restaurację premium – przekonuje CEO sieci.



Nowe modele są odpowiedzią zarówno na potrzeby rynku gastronomicznego, jak i przedsiębiorców szukających bezpiecznego biznesu, zakładającego wsparcie franczyzodawcy.



– Pierwsze restauracje Smile&Wine powstały w tym roku w Bielsku-Białej i Warszawie. Przygotowujemy się obecnie do otwarcia kolejnej w budynku Starej Poczty w Gliwicach. To lokale o bogatym wyborze alkoholi i z doskonałą kuchnią. Nasze doświadczenia pokazują, że tego typu koncepty są odporne na wahania gospodarki. Odświeżyliśmy także koncept food trucków, ponieważ tkwi w nich duży potencjał – mówi Robert Kuc.

Wkrótce sieć powiększy się o nowy lokal - na pierwszym piętrze warszawskich Złotych Tarasów. Jego właścicielem jest franczyzobiorca sieci, który prowadzi obecnie dwie restauracje – Zdrowa Krowa Warszawa Wola oraz Smile&Wine Port Praski. Nowa restauracja specjalizować się będzie w kuchni amerykańskiej, opartej na burgerach ze starannie wyselekcjonowanej wołowiny.

Roślinne menu

13 lutego sieć franczyzowa Zdrowa Krowa i Smile&Wine poszerza swoje menu o autorskie, roślinne zamienniki mięsa, przygotowane we współpracy z Better Food. Nowe burgery zawierające zamienniki mięsa wołowego i kurczaka pojawią się w menu, zostały opracowane przez Michała Wawro, generalnego szefa kuchni.

Better Food to producent naturalnych produktów spożywczych, które są w 100% roślinne. W składzie nie znajdziemy soi, pszenicy. Wraz z ofertą WEGE w menu sieci Zdrowa Krowa i Smile&Wine pojawi się propozycja dla osób unikających glutenu. We wszystkich restauracjach Goście będą mogli

dokonać zamiany zwykłej bułki na bułkę w 100% bezglutenową i to w dwóch opcjach - jasnej i ciemnej,

Marki wirtualne na rynek delivery

Zdrowa Krowa nie poprzestaje jednak na tym i od stycznia rusza z ofertą dark kitchen. To trzy marki, serwujące kuchnię polską, vege oraz ramen. Będą one działały wyłącznie w sferze online – czyli na rynku delivery.



– Nasi franczyzobiorcy będą mogli uruchomić je w ramach prowadzonej działalności i dzięki temu zwiększyć swoje obroty. Nie muszą otwierać nowego lokalu, korzystają bowiem z zasobów istniejącej kuchni. To rozwiązanie pozwalające skalować biznes – gotować, działać i sprzedawać, gdy w restauracji jest mniejszy ruch – tłumaczy CEO sieci.

Zdrowa Krowa: Rekrutacja w formie imprezy

Kolejnym obszarem, nad którym sieć pracuje, jest employer branding. Celem franczyzy jest przyciągnięcie do pracy młodych, ambitnych osób, które zwiążą się z restauracjami pod szyldem Zdrowej Krowy na dłużej.

– Chcemy zmienić myślenie o gastronomii jako o miejscu pracy “na chwilę”. Bo w rzeczywistości praca w restauracji to nauka wielu umiejętności z dziedzin cenionych przez wszystkich pracodawców, bez względu na branżę. Chodzi tu o rozwój kompetencji miękkich, zarządzania, negocjacji, podejścia do klienta. W naszej sieci jest na to przestrzeń, mamy jasne ścieżki awansów, profesjonalne szkolenia i warsztaty. Edukujemy też franczyzobiorców, pokazując, że działania HR przynoszą konkretne rezultaty – mówi Robert Kuc.

W październiku sieć wystartowała z pilotażowym wydarzeniem Open Day, czyli rekrutacji w formie dnia otwartego – z muzyką, wystąpieniami managerów, szkoleniowców i partnerów marki i degustacją.



– Rekrutacja “w formie imprezy” to coś, co buduje zaufanie pokolenia Z i jest dla nich atrakcyjne. Dlatego będziemy kontynuować program w kolejnych restauracjach. Dodatkowo już wkrótce nasz zespół powiększy się o dział HR, który zajmie się rekrutacją na poziomie ogólnopolskim i odciąży w tym zakresie naszych franczyzobiorców – podsumowuje CEO sieci.