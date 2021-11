Zmiany w So Coffee - nowa identyfikacja wizualna marki kawiarni

„Wiele smaków - jedno So Coffee”, pod tym hasłem sieć kawiarni So Coffee, należąca do grupy Lagardère Travel Retail, wprowadza zmiany identyfikacji wizualnej. 10 listopada w Galerii Jurajskiej w Częstochowie została otwarta pierwsza kawiarnia w nowej odsłonie - z odświeżonym logotypem i nowoczesną architekturą wnętrza.