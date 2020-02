1,8 mln zł zysku netto Bio Planet w 2019 roku

Sprzedaż Bio Planet S.A. w IV kwartale 2019 roku wyniosła 41,4mln zł, co stanowi wzrost o 20 proc. w stosunku do sprzedaży za IV kwartał 2018, która wynosiła 34,4mln zł. Sprzedaż pod czterech kwartałach ub. r. wyniosła 153,1mln zł i była wyższa rdr o 19 proc. (128,4 mln zł w 2018 roku). Zysk netto w IV kwartale 2019 wyniósł 750tys. zł, podczas gdy w IV kwartale 2018 spółka wykazała zysk netto w wysokości 365 tys. zł. Za 2019 rok Bio Planet osiągnęła zysk netto w wysokości 1 799,3 tys. zł wobec 83,0 tys. zł w 2018 roku.

Sprzedaż Bio Planet styczeń br. osiągnęła 15,2 mln zł, co stanowi 14 proc. wzrostu w stosunku do sprzedaży w styczniu 2019, która wyniosła 13,3 mln zł.Jednocześnie był to rekord miesięcznej sprzedaży firmy.

W styczniu spółka Bio Planet wprowadziła około 150 produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Batom, Wasąg, Sojade.

Przeczytaj także: Europa Wschodnia motorem napędowym Grupy Metro

Bio Planet S.A. jest liderem rynku polskiego w zakresie produkcji (konfekcjonowania) i dystrybucji żywności ekologicznej. Firma od kilkunastu lat prowadzi sprzedaż żywności ekologicznej, którą produkuje pod markami własnymi firmy takimi jak: Bio Planet, Biominki, Bio Kontynenty (Bio Europa, Bio Ameryka, Bio Azja) oraz Bio Raj.Pozostała część oferty dystrybucyjnej firmy to starannie wyselekcjonowane produkty ekologiczne renomowanych producentów z Polski oraz z kilkudziesięciu innych krajów świata.