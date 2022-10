10 lat So Coffee: 50 kawiarni i 190 tys. gości miesięcznie

So Coffee od 10 lat w Polsce

Pierwsza kawiarnia pod marką So Coffee, należąca do Lagardère Travel Retail, otworzyła się w outlecie w Sosnowcu 10 lat temu. Nadal działa, a dzisiaj sieć ma 50 lokali w całej Polsce. Autorskie kawy So Well Caramel i So Choco Latte, a także bestsellerowe latte można wypić zarówno w oczekiwaniu na lot na Lotnisku Chopina w Warszawie, jak i w Luboniu pod Poznaniem. Marka wciąż się rozwija i do końca roku chce otworzyć jeszcze 3 lokale: jeden w Gorzowie Wielkopolskim i dwa na lotnisku w Modlinie.



– Odwiedza nas miesięcznie ponad 190 tys. osób. Rozwijamy się w bardzo różnorodnych lokalizacjach: od międzynarodowych lotnisk po outlety w średniej wielkości miejscowościach –mówi Maciej Gajkowski, dyrektor zarządzający segmentem Foodservice w Lagardère Travel Retail Polska.

Od rozwoju zagranicą, przez franczyzę, po rebranding

Kawiarnia w Sosnowcu powstała 27 października 2012 r. w miejscu dawnej empik cafe, która podobnie jak inne lokale tej sieci zmieniła szyld na So Coffee. Już pod koniec tego samego roku zaczęły się otwierać pierwsze kawiarnie poza granicami Polski. Najpierw w Rumunii, na lotnisku w Cluj Napoca, a następnie także we Francji i w Czechach. W planach są kolejne zagraniczne premiery: w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Chile. W 2016 r. światło dzienne ujrzała pierwsza kawiarnia So Coffee prowadzona w modelu franczyzowym.

Rebranding So Coffee

Pod koniec 2021 r. sieć rozpoczęła proces rebrandingu, który objął identyfikację wizualną i wnętrza kawiarni. Znakiem rozpoznawczym nowego So Coffee są – poza odświeżonym logo – zielona ściana z neonem i nowe hasło: Wiele smaków – jedno So Coffee. Tylko w ostatnich kilku tygodniach sieć zaprezentowała kolejne dwie kawiarnie w nowej odsłonie. Cały proces rebrandingu ma się zakończyć do końca przyszłego roku.

Urodzinowe plany So Coffee

Sieć So Coffee postanowiła uczcić swoje 10. urodziny, dokładając swoją cegiełkę do walki z kryzysem klimatycznym. Posadzi tej jesieni 500 drzew – 10 od każdej kawiarni. W trzech różnych zakątkach Polski: Chojnicach (woj. pomorskie), Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) i Ogrodzieńcu (woj. śląskie) wyrosną nowe sosny, dęby, brzozy, jarzębie oraz graby.



So Coffee uruchomiła też jubileuszową loterię zdrapkową «Latteriada». Akcja rozpoczęła się 12 października i potrwa do 12 listopada. Goście kawiarni mogą wygrać vouchery do So Coffee lub nagrodę główną: 10 tys. zł.