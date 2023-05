100 Delikatesów Centrum będzie działać w niedziele jako czytelnie

Część Delikatesów Centrum będzie czynna w niedziele

- Od maja 2023 r. Firma Rogala, w ramach prowadzonej działalności, rozwija działalność w formie czytelni. Korzystając przy tym z przewidzianych przez ustawodawcę regulacji, odpowiada na potrzeby kulturalno-społeczne lokalnych klientów, którzy odwiedzają jej placówki od lat. Wydzielone i oznaczone czytelnie, gdzie klient może wygodnie usiąść i poczytać książki, zlokalizowane są na sali sprzedaży w sklepie i funkcjonują 7 dni w tygodniu - mówi nam Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

Eurocash: Decyzja o otwarciu w niedziele to decyzja franczyzobiorcy

- Warto podkreślić, że to inicjatywa własna Firmy Rogala i jako taka dotyczy wyłącznie placówek prowadzonych przez tę firmę na zasadach franczyzy, a nie całej sieci Delikatesy Centrum. Firma Rogala to prowadząca ok. 100 sklepów franczyzowych w sieci „Delikatesy Centrum” spółka, w której Grupa Eurocash ma część udziałów. Jako franczyzobiorca, w ramach przewidzianej zasady przedsiębiorczości, ma możliwość dostosowywania oferty do lokalnych uwarunkowań i potrzeb lokalnych społeczności - dodaje Jan Domański.

Uszczelniony zakaz, handel korzysta z wyjątków

Przypomnijmy: 1 lutego 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek. Na początku ze statusu placówki pocztowej korzystały głównie sklepy franczyzowe, z czasem - wszyscy liczący się gracze, włączając w to również sieci DIY.

Zgodnie z nowelą, w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie mogą działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży. Nowelizacja wprowadziła również określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

- Sklepy w niedziele zamknięto legalnie. Są jednak wyjątki i placówki handlowe będą z tego korzystać, aby zwiększyć dochody, ale także zapewnić w dobie inflacji odpowiednią skalę podwyżek dla pracowników. W odpowiedzi na zakaz handlu pojawi się więcej sklepów hybrydowych - komentowała dla nas Diana Knapczyk z kancelarii prawnej Causa Finita.

Mowa tu na przykład o placówkach handlowych w zakładach gdzie prowadzi się działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.