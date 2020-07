14,1 mln zł sprzedaży Bio Planet w czerwcu, 100 nowych produktów

Sprzedaż Bio Planet S.A. za czerwiec br. osiągnęła 14,1 mln zł, co stanowi 32 proc. wzrostu w stosunku do sprzedaży za czerwiec 2019 r., która wyniosła 10,7 mln zł.

W czerwcu spółka wprowadziła około 200 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. - Z nowych produktów wprowadziliśmy do oferty m. in.włoskie oliwy w sprayu marki Vivo Spray oraz 10 nowości pod markami własnymi Bio Planet, między innymi sól kłodawską oraz soki z cytryn - podała spółka.