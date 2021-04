14 tys. punktów odbioru Poczty Polskiej. Nowe w sklepach Eurocashu

Punkty odbioru Poczty Polskiej znajdą się w sklepach Delikatesy Centrum. Fot. materiały prasowe

Poczta Polska nawiązała współpracę z Eurocash S.A. Klienci zyskali dzięki temu możliwość odbiorów swoich zamówień online w sieci kolejnych 450 sklepów ABC, Lewiatan i Delikatesy Centrum. Dzięki temu Poczta Polska powiększyła sieć punktów odbioru do 14 tysięcy. Przypomnijmy, dominujący na polskim rynku punktów odbioru przesyłek InPost ma obecnie około 11 tys. paczkomatów.

Jak informuje Poczta Polska, współpraca z grupą Eurocash S.A. pozwoli na rozpowszechnienie formy odbierania przesyłek w sieci Odbiór w Punkcie szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie wzrasta popularność tej formy dostaw.

- Rozwój sieci punktów odbioru przesyłek realizuje strategię Poczty Polskiej na rynku przesyłek kurierskich. Zwiększenie zasięgu punktów odbioru wskutek pozyskiwania kolejnych partnerów to wymierny efekt naszych działań. Dzięki porozumieniu z kolejnym partnerem biznesowym, jakim jest Eurocash, Poczta Polska daje klientom zamieszkującym szczególnie mniejsze miejscowości, możliwość dogodnego odbioru paczek z zakupami online. Do końca czerwca tego roku liczba punktów przekroczy 15 tysięcy – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Rozwój współpracy z kluczowymi partnerami sektora eCommerce to jedno z kluczowych działań podejmowanych przez Pocztę Polską w działalności biznesowej, której celem jest wzrost udziału Spółki w rynku kurierskim. Zgodnie ze Strategią Spółki na lata 2021–2023 Poczta Polska stawia na rozwój sieci punktów odbioru. Ich liczba wzrośnie do 2022 roku do 20 000 punktów. Jeszcze w tym roku operator uruchomi 500 automatów do odbioru i nadawania przesyłek, a w przyszłym roku klienci będą mogli korzystać już z 2 000 takich urządzeń.