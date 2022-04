2 mld zł obrotów Grupy Muszkieterów w I kwartale, z czego miliard zł to wkład Intermarché

Grupa Muszkieterów solidna pomimo kryzysów

– Na przestrzeni ostatnich dwóch lat branża handlu detalicznego musiała mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Do trudności związanych ze skutkami pandemii oraz ze stale rosnącą inflacją dołączył niedawno kryzys wywołany rosyjską agresją na Ukrainę – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce. – Mimo to Grupa odnotowuje bardzo solidne obroty po pierwszym kwartale roku, co oznacza, że powróciliśmy na ścieżkę stałego i rentownego wzrostu. Zamierzamy na niej pozostać i coraz dynamiczniej rozwijać nasze szyldy na polskim rynku. W najbliższych tygodniach będziemy mogli potwierdzić, że dynamika naszego wzrostu jest rzeczywiście szybsza niż rynku i na oczekiwanym poziomie.

Intermarché wraz ze stacjami paliw z obrotami na poziomie 1,3 mld zł

W pierwszym kwartale br. sieć Intermarché wraz ze stacjami paliw wypracowała obroty na poziomie 1,3 mld zł. Sieć pracuje nad udoskonalaniem konceptu Power. Wszystkie sklepy Intermarché po remodelingu są platformą do optymalizacji m.in. wachlarza usług i procesów operacyjnych. Bieżący rok jest również czasem wzmożonych prac nad ofertą marki własnej Intermarché oraz nową odsłoną elastycznego programu lojalnościowego.

Dodatkowo, Grupa Muszkieterów niezmiennie kładzie mocny nacisk na działania w obszarze e-commerce, rozwijając usługę Intermarché Drive.

Obroty Bricomarché to 700 mln zł

Obroty Bricomarché po trzech pierwszych miesiącach br. wyniosły 700 mln zł. Bricomaty, czyli autorskie boksy sieci do odbioru artykułów zamówionych przez internet, pojawiają się w kolejnych lokalizacjach. Ponadto Bricomarché kontynuuje prace nad poszerzaniem funkcjonalności aplikacji mobilnej, którą udostępniono klientom w 2021 roku. Aby wspierać ekspansję sieci, Muszkieterowie uruchomili także nowy magazyn logistyczny w Sosnowcu, który uzupełnia już istniejącą siatkę logistyczną sieci.

Grupa Muszkieterów w Polsce

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2021 r. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 8,9 mld zł. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska.