20-lecie znanej franczyzy w Polsce

Historia Multi Ice Group

Po Lodach Bonano w 2016 roku na rynku zadebiutował nowy koncept. “u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich. To lody produkowane na bazie mleka i świeżych owoców, według tradycyjnej receptury. W wielu miastach zaczęły więc pojawiać się lokale “u Lodziarzy”, a znakiem rozpoznawczym sieci stały się nietypowe, regionalne smaki, jak na przykład lody o smaku sera korycińskiego czy sękacza. Obecnie działa ponad 100 lodziarni serwujących lody, sorbety, Bąbel Wafle oraz kawę.

Z czasem powstało też Centrum Zaopatrzenia Lodziarni Lodziarz.pl, rozwinęła się produkcja maszyn do lodów pod szyldem Hard–Ice, a w dobie pandemii zadebiutował także sklep internetowy Prostewypieki.pl o charakterze małej manufaktury. To gotowe mieszanki do przygotowania chleba, bułek, chałek i bagietek. Ich receptury zostały oparte na domowych, sprawdzonych przepisach, dlatego znajdziemy w nich wyłącznie naturalne składniki – bez konserwantów, sztucznych barwników i polepszaczy smaku.

BuBu Bubble Tea kolejną ofertą franczyzową

Kolejną marką, która w 2022 roku weszła do oferty Multi Ice Group, jest BuBu Bubble Tea. Bubble tea to napoje, które wywodzą się z Tajwanu. Ich sekretem są wypełnione sokiem kuleczki popping boba, zanurzone w owocowej herbacie. Bubble tea można pić przez cały rok, bez względu na pogodę. Dlatego franczyza BuBu dostępna jest w trzech wariantach współpracy: jako lokal stacjonarny, designerska przyczepa gastronomiczna lub wyspa w galerii handlowej.