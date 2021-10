21 października otwarcie Intermarche w Strzelcach Opolskich

Supermarket w koncepcie Power zlokalizowany jest przy ul. Stawowej 1 obok istniejącego już sklepu Bricomarché.

Powierzchnia supermarketu liczy ponad 1 300 m2, a parking przygotowany jest na 70 samochodów.

W bieżącym roku Grupa Muszkieterów otworzyła trzy sklepy pod szyldem Intermarché, a 21 października uruchomiła czwartą lokalizację w Strzelcach Opolskich. Nowo otwarty sklep zatrudnia 32 pracowników, którzy przy 5 kasach będą obsługiwać klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 21:00 oraz w niedziele handlowe od godziny 9:00 do 18:00.

- W asortymencie sklepu nie zabraknie towarów od lokalnych dostawców, a szeroka oferta umożliwi zrobienie niezbędnych zakupów. – mówią Matylda i Maciej Pieczyńscy, właściciele sklepu Intermarché w Strzelcach Opolskich, i dodają – Z Grupą Muszkieterów jesteśmy związani od ponad 20 lat. Bliska jest nam idea Grupy, bierzemy więc aktywny udział jej działaniu. W przeszłości pełniliśmy funkcje zarządcze w jej strukturach, naszą przyszłość wiążemy natomiast z rozwojem szyldu Intermarché. W naszym sklepie w Strzelcach Opolskich planujemy m.in. rozbudować obszar e-commerce i w 2022 uruchomić usługę Intermarché Drive.

Dzięki konceptowi Power w sklepie znalazły się wydłużone taśmy kasowe ułatwiające pakowanie zakupionych produktów. Odświeżono elewację budynku, a układ sklepu został zaprojektowany tak, by był jak najbardziej intuicyjny. Blisko wejścia znalazła się strefa świeżego ryneczku, a specjalne miejsce zaplanowano także na kulinarne inspiracje, ofertę promocyjną i sezonową.

Praktyczne informacje na temat Intermarché w Strzelcach Opolskich:

Adres sklepu: ul. Stawowa 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Data otwarcia: 21.10.2021, godz. 9:00 – 21:00

Godziny otwarcia: pon-sb: 7.00-21.00, ndz. handlowa: 9.00-18.00

Liczba pracowników: 32

Liczba kas: 5

Liczba referencji: 16 tys.

Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, bony Grupy Muszkieterów oraz Sodexo