30 lat McDonald’s w Polsce - 500 restauracji, 31 tys. pracowników

W ciągu trzech dekad zmieniło się właściwie wszystko – od skali działalności, liczby restauracji, przez rozwój franczyzy i łańcucha dostaw, po inwestycje w nowe technologie i ewolucję strategii, aby uwzględnić oczekiwania konsumentów.

30 lat McDonald’s w Polsce

– Od trzydziestu lat rozwijamy się w Polsce. Zbudowaliśmy od podstaw efektywny model biznesowy, oparty na franczyzie. Dzisiaj 90% z 500 działających pod szyldem McDonald’s restauracji prowadzonych jest przez 80 licencjobiorców – lokalnych przedsiębiorców, którzy doskonale rozumieją strategię i wartości McDonald’s. Razem zatrudniamy ponad 31 tys. osób. To bardzo różnorodny, zmotywowany zespół. Ten model dopełniają nasi lokalni dostawcy – wielu z nich jest z nami niemal od początku – mówi Adam Pieńkowski, Dyrektor Generalny McDonald’s Polska.



W dniu otwarcia pierwszej restauracji McDonald’s w Polsce dokonano ponad 13 tys. transakcji. W menu królowały słynne burgery Big Mac® i złociste, chrupiące frytki. Wówczas kultowe produkty kojarzyły się z powiewem zachodu, a większość półproduktów była importowana. Dzisiaj Big Mac® to prawdziwie polski burger – wołowina pochodzi z okolic Ostródy, bułka ze Strzegomia, sałata z Niepruszewa pod Poznaniem. Frytki natomiast są produkowane przez Farm Frites Poland z Lęborka.

Otwarcie pierwszej restauracji McDonald's w Polsce, fot. mat. pras.

– Od początku działalności w Polsce dążyliśmy do skrócenia łańcucha dostaw, stawiając na budowanie wieloletnich partnerstw z polskimi przedsiębiorcami i na wysoką jakość. To się udało – współpracujemy z 47 dostawcami i 70 tysiącami gospodarstw z całego kraju. Wielu z naszych dostawców eksportuje dziś żywność i dzięki pracy z nami, znacząco zwiększyło swoją skalę – mówi Anna Borys, dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

Restauracje McDonald’s wyglądają dziś inaczej niż w latach 90. Firma na przestrzeni dekad wprowadziła zmiany w wystroju i funkcjonowaniu lokali, aby goście mogli korzystać z nowoczesnej przestrzeni, komfortowo, szybko otrzymać posiłek i móc miło spędzić czas. W 1994 roku w restauracji w Częstochowie pojawiła się pierwsza linia McDrive dla zmotoryzowanych gości.

Restauracje McDonald's dzisiaj, fot. mat. pras.

McDonald's inwestuje w cyfryzację

– Ostatnie lata to intensywne przyspieszenie w obszarze cyfryzacji. W 2014 roku wprowadziliśmy do restauracji kioski do składania zamówień, a trzy lata później usługę McDelivery, aby goście mogli zamówić posiłki z dostawą tam, gdzie chcą. To też nasza aplikacja mobilna z atrakcyjnymi ofertami. W tym roku mamy w niej nowość – program lojalnościowy Moje M Nagrody, a teraz wdrażamy opcję Mobile Order&Pay, umożliwiającą zamówienie posiłku z poziomu aplikacji i odbiór w restauracji – mówi Anna Borys.



McDonald’s inwestuje też w rozwiązania na rzecz planety. Przykładem jest otwarta w maju 500. restauracja w Wyszkowie. Zainstalowana tam instalacja fotowoltaiczna i turbina wiatrowa pozwalają pozyskać odnawialne źródła energii, w całości pokrywające zapotrzebowanie na oświetlenie zewnętrzne lokalu. Ponadto we wszystkich restauracjach sieci dostępne są od lat kosze do segregacji odpadów. Obecnie firma, przez dobór surowców do opakowań, redukcję plastiku i recykling papieru, pracuje nad zamknięciem obiegu. Zużyte opakowania papierowe z 310 restauracji są przetwarzane na ręczniki papierowe.