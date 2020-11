5000 franczyzobiorców prowadzi swoje Żabki

fot. materiały prasowe

W Żabce swoje sklepy prowadzi już 5000 franczyzobiorców, którzy jako indywidualni przedsiębiorcy podjęli współpracę z siecią.

– 5000 franczyzobiorców to olbrzymi powód do świętowania dla całej naszej firmy. Przedsiębiorcy prowadzący Żabki to siła naszej sieci i to dzięki nim, możemy każdego dnia zapewnić szybkie i wygodne zakupy dla ponad 2,5 mln klientów. Od początku roku otworzyliśmy ponad pół tysiąca sklepów w całej Polsce i mimo pandemii widzimy, że mała przedsiębiorczość w branży spożywczej nadal może się rozwijać. Żabka jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorczych osób, które chcą wspólnie z nami budować na rynku największą sieć convenience w Polsce – podkreśla Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Żabka Polska.

Obecnie nowi przedsiębiorcy przystępujący do sieci, poza w pełni wyposażonym i umeblowanym sklepem, otrzymują miesięczny przychód podstawowy w wysokości 16 tys. zł co miesiąc przez pierwszy rok działalności. Zyskują także know-how i znany wśród Polaków brand oraz bogatą ofertę – produktową i usługową, którą mogą zaproponować klientom. Przy tym, rozpoczynając biznes z Żabką, wnoszą na start 5 tys. zł, które wydatkowane są na zakup produktów regionalnych czy kasy fiskalnej.

Wszyscy franczyzobiorcy w sieci Żabka mogą ponadto liczyć na szkolenia z różnych obszarów prowadzenia biznesu, bieżące wsparcie ze strony specjalnej jednostki – Centrum Wsparcia Franczyzobiorców oraz partnerów ds. sprzedaży, a także na szereg nowoczesnych narzędzi, jak aplikacja frappka ułatwiająca im zarządzanie sklepem.

– Oferujemy naszym franczyzobiorcom wiele zróżnicowanych narzędzi oraz szerokie wsparcie. Wszystko dlatego, że w każdym obszarze stawiamy przedsiębiorców współpracujących z naszą siecią w centrum uwagi, zgodnie z naszą filozofią franczyzocentryczności. Dzięki temu franczyzobiorcy mają szansę prowadzić sklep, do którego chętnie wracają klienci – dodaje Sebastian Bielawski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców w Żabka Polska.

W następstwie ankiety i rozmów z franczyzobiorcami zrodził się pomysł na kampanię promującą przedsiębiorczość. Wykorzystane zostały w niej najczęściej pojawiające się powody przystąpienia do sieci Żabka – wśród nich: „To stabilny i bezpieczny biznes”, „Mam 16 000 zł podstawowego przychody miesięcznie przez cały rok”, „Nowe technologie wspierają mój biznes”, „Gdzie indziej dostaniemy w pełni wyposażony sklep?”, a także „Wspólnie prowadzimy rodzinny biznes”, które przedstawiają rzeczywiści franczyzobiorcy sklepów Żabka. Materiały w nowej odsłonie dostępne będą w całej Polsce w kanałach ATL i BTL oraz na nośnikach własnych sieci, w tym w sklepach oraz na dedykowanej stronie internetowej z historiami franczyzobiorców – www.5000powodow.pl.