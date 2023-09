7 mln zł zysku i duża umowa z Rossmannem producenta chemii gospodarczej

Global Cosmed wraca na ścieżkę wzrostu

W czerwcu nastąpiły zmiany w organach zarządczych i nadzorczych spółki. Dotychczasowy prezes zarządu, Andreas Miele, stanął na czele rady nadzorczej. Pełniąca obowiązki wiceprezes zarządu Magdalena Miele objęła stanowisko prezesa zarządu, a wraz z nią odpowiedzialność za zarządzane spółką przyjął: Kamil Szlaga, dotychczasowy dyrektor ds. kontrolingu finansowego oraz Arthur Mielimonka, współzarządzający działalnością spółek niemieckich. Nowy zarząd będzie kontynuował do tej pory realizowaną strategię wzrostu tj.: rozwoju własnych marek, exportu i efektywności produkcji.

Powrót na ścieżkę wzrostu był naszym celem od ponad roku. Bardzo dobre wyniki w okresie COVID pozwoliły nam na inwestycje w technologie, marki i zawalczenie o nowe rynki. Poprawiliśmy efektywność produkcji (np: w zakładzie w niemieckim Stadtilm moce produkcyjne w 2022 roku zwiększyły się o 50% a docelowo będą podwojone w stosunku do 2021r.), przeprowadziliśmy rebranding wszystkich naszych marek, pozyskaliśmy nowych zagranicznych odbiorców (m.in. w Gruzji, krajach Azjatyckich, Armenii). Było warto - weszliśmy na wyznaczoną w strategii ścieżkę wzrostu przychodów i zysków, ale to cały czas nie odzwierciedla naszego potencjału.” skomentowała Magdalena Miele.

Przychody skonsolidowane Global Cosmed S.A. H1 2023, fot. mat. pras.

Marki Global Cosmed ze wzrostem sprzedaży

Wzrost sprzedaży zawdzięczany jest m.in. sprzedaży marek Global Cosmed S.A. Przypomnijmy: w portfolio produktów firmy znajduje się marka Kret, lider rynku udrażniaczy; marka bazując na swojej wiarygodności i skuteczności rozbudowała ofertę m.in. o żele i kostki do WC, środki do czyszczenia. Bobini to brand, który zabezpiecza potrzeby najmłodszych od pierwszych dni ich życia. Wysoka jakość produktów kosmetycznych i higienicznych do pielęgnacji dzieci i niemowląt a także detergenty do prania i płukania ubranek dziecięcych to wyróżnik marki. Global Cosmed S.A. to także marka produktów Sofin, która weszła w ogromną kategorię środków do prania. Początkiem było wprowadzenie dobrze przyjętych przez rynek płynów do płukania by chwile później wprowadzić kapsułki, płyny i żele do prania. Całość dopełnia marka Apart, specjalista od pielęgnacji ciała (mydła w płynie, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, produkty do higieny intymnej).

Sukcesem w ostatnim kwartale było uzyskanie statusu umowy znaczącej kontraktu sprzedaży własnych brandów kosmetycznych i chemii gospodarczej Global Cosmed Group S.A. dla największej w Polsce sieci drogeryjnej Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. Wcześniej status znaczące umowy uzyskała umowa Global Cosmed GmbH z siedzibą w Hamburgu z Rossmann GmbH i z dm- drogerie markt GmbH + Co.KG

Z końcem sierpnia firma osiągnęła zgodność z zasadami DPSN 2021 na poziomie 90% (ogólny wskaźnik compliance 78%), co stawia ją w pierwszej czwórce firm sektora odzież i kosmetyki pod względem stosowania giełdowych zasad ładu korporacyjnego.

Co wiemy o Grupie Kapitałowej Global Cosmed

Grupa Global Cosmed koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart i Sofin, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji na rynki zagraniczne, gdzie upatrywany jest potencjał skokowego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Spółka duże nadzieje wiąże z rozwojem swojej aktywności na rynku niemieckim, a także na terenie Azji,

Równolegle Global Cosmed S.A. nadal rozwija swoją aktywność w segmencie private label. Firma dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Lidl czy Rossmann. Dzięki zaangażowaniu zespołu niemieckiej spółki Global Cosmed GmbH oraz dzięki potencjałowi przejętego w 2014 roku zakładu produkcyjnego Global Cosmed Domal GmbH, realizuje też zamówienia na rzecz najważniejszych sieci handlowych na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Również w tym segmencie upatrywany jest zasadniczy potencjał wzrostu w ekspansji zagranicznej.