abc na kołach z bonusem dla nowych agentów - 6 tys. zł na start

Należąca do Grupy Eurocash sieć abc na kołach właśnie wchodzi do kolejnego województwa i powiększa bazę mobilnych sklepów do 130. Ma też ambitne plany dalszego rozwoju. Ruszyła już intensywna kampania rekrutacyjna, a sieć wzmocniła ofertę „na start” dla nowych agentów. Teraz podejmując współpracę z abc na kołach, można dostać aż 6 tys. zł netto na start.