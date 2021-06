Akwizycje Żabki będą wyznaczać trendy w branży convenience

Działania Żabki mogą zdecydować, w którym kierunku podąży branża convenience, fot. Shutterstock

Dwie duże transakcje w trzy miesiące - Żabka zaskoczyła rynek, przejmując firmy z branży cateringu dietetycznego. Włączenie do struktur spółek Maczfit i Dietly.pl to element procesu tworzenia Grupy Żabka. To także dalszy krok marki w kierunku rozwoju dwóch obszarów: modern convenience, czyli ułatwiania życia poprzez odpowiadanie na potrzeby klientów, związanego z oszczędnością czasu i dbaniem o zdrowie oraz integracji rozwiązań e-commerce, które detalista realizuje od kilku lat.

Grupa Żabka buduje ekosystem rozwiązań dla konsumenta, z których może on korzystać w różnych momentach codziennego życia.

Włączenie spółek Maczfit i Dietly.pl do Grupy Żabka to element długofalowej strategii rozwoju w obszarze convenience.

Catering dietetyczny to jeden z najszybciej rosnących segmentów rynku detalicznego w Polsce.

Nowa struktura organizacyjna Żabki pozwala poszerzać zakres działalności

- Systematycznie rozbudowujemy nasze kompetencje i usługi w obszarze cyfrowych rozwiązań dla konsumentów, który jest przyszłością, a właściwie już teraźniejszością handlu. Oferta Maczfitu jest komplementarna wobec istniejącego ekosystemu Żabki – skomentował Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Umowa o włączeniu spółki Maczfit do Grupy Żabka została podpisana 5 marca br., a 22 kwietnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał swoją zgodę na transakcję. Nabycie udziałów nastąpiło od jej dotychczasowych właścicieli: Resource Partners oraz Macieja Lubiaka, twórcy marki i jej dotychczasowego prezesa.

Maczfit powstał w 2015 roku. Założyciel i mniejszościowy udziałowiec pozostanie zaangażowany w roli prezesa. Firma obecnie rozwozi ponad 50 tys. posiłków dziennie, czyli około 10 tys. abonamentów, w ponad 1500 miejscowości położonych na terenie całej Polski.

Po co sieci sklepów, do których Polacy mają ok. 300 metrów taki alians? Zgodnie z zasadą "najpierw masa potem rzeźba", Żabka osiągnęła już skalę - 7 tys. placówek. Teraz wzrosty będzie już raczej osiągać kształtując ofertę zgodnie z potrzebami coraz wygodniejszych i planujących odżywiać się zdrowo klientów, niż rozbudową bazy.

Żabka liderem diet pudełkowych

Na potwierdzenie tej tezy nie trzeba było długo czekać. 28 maja Żabka oraz firma MasterLifeSolutions – właściciel marki Dietly.pl – zawarły umowę, w efekcie której platforma e-commerce działająca w formule „marketplace” w obszarze rozwiązań dietetycznych także stanie się częścią Grupy. Wraz z zawarciem umowy Żabka stała się większościowym udziałowcem Dietly.pl, a twórcy platformy, Przemysław Skokowski i Waldemar Pieniak, pozostaną w rolach osób zarządzających i udziałowców, co zapewni kontynuację realizacji dotychczasowej wizji rozwoju platformy.