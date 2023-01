Al.Capone: Prowadzenie sklepu z alkoholem to bezpieczny biznes w niestabilnych czasach

17 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie jubileuszowego salonu Al.Capone w Rzeszowie, przy ul. Witolda 32.

Kolejny rok zapowiada się dla sieci intensywnie, ale już na ten moment jest to jedna z największych sieci sklepów z alkoholem w całej Polsce.

Obecnie Al.Capone liczy 44 sklepy własne oraz 56 sklepów franczyzowych.

Sklepy z alkoholem bezpiecznym biznesem?

„Biorąc pod uwagę stabilną konsumpcję jak i przewidywalne koszty prowadzenia działalności to prowadzenie specjalistycznego sklepu z alkoholem uznaję za bezpieczny biznes nawet w tak niestabilnych czasach. Mogłoby się wydawać, że warunki są niesprzyjające, jednak one nie oddziałują tak samo na każdą branżę. My dalej się rozwijamy i otwieramy kolejne placówki. Jesteśmy specjalistami od alkoholu i wiemy, jak skutecznie podbić branżę. Dowodem na to jest też fakt, że otwieramy kolejne sklepy własne Al.Capone, a i moi obecni partnerzy franczyzowi decydują się na otwarcie następnych placówek. Najbliższe otwarcia już w lutym.” – mówi Marcin Górski – Dyrektor Ekspansji - Członek Zarządu Al.Capone.

Al.Capone oferuje klientom ponad 4500 produktów z całego świata, w tym marki własne, między innymi warzone metodą rzemieślniczą piwa, wódki, limitowane edycje starannie wyselekcjonowanych gatunków whisky z destylarni położonych w różnych częściach świata.