Alior Bank finansuje budowę Panattoni Park Lublin IV w Świdniku

Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, w marcu ruszył z budową Panattoni Park Lublin IV, który zajmie docelowo prawie 55 000 m kw., stając się kluczowym zagłębiem produkcyjno-logistycznym regionu. W realizacji inwestycji głównym wsparciem będzie finansowanie ze strony Alior Bank na kwotę 32,8 mln euro.

32,8 mln euro na Panattoni Park Lublin IV w Świdniku

W Lublinie i okolicach Panattoni dostarczyło już ok. 200 000 m kw. napędzając rozwój regionu, w którym jeszcze kilka lat temu brakowało powierzchni przemysłowej klasy A. Aktywność i wpływ dewelopera na biznes w województwie lubelskim dostrzegają instytucje finansowe. Alior Bank udzielił finansowania na kwotę 32,8 mln euro na realizację Panattoni Park Lublin IV w Świdniku, który osiągnie powierzchnię niemalże 55 000 m kw. w ramach dwóch budynków. Kompleks już znalazł 3 najemców, w tym zaawansowane technologicznie firmy produkcyjne.

- Dzięki kolejnym inwestycjom w regionie lubelskim, w tej lokalizacji mogą rozwijać się przedstawiciele licznych branż, dostrzegając rosnący potencjał rynku. Panattoni Park Lublin IV pozwoli m.in. stworzyć doskonałą platformę dla przedsiębiorstw produkcyjnych i dostosować powierzchnię do specyfiki ich działalności. Ogromnie cieszy nas wsparcie Alior Bank, które potwierdza, że nasze inwestycje na rynkach wschodzących to strzał w dziesiątkę, a instytucje finansowe chcą partycypować w rozwoju mniej nasyconych lokalizacji - mówi Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer w Panattoni. - Jesteśmy przekonani, że nasza aktywność przyczynia się do rozwoju regionu i przyciąga kolejne międzynarodowe przedsiębiorstwa - dodaje.

Panattoni Park Lublin IV w Strefie Aktywności Gospodarczej

Panattoni Park Lublin IV powstaje w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w Świdniku i sprawdzi się w obsłudze pełnej gamy procesów: magazynowych, logistycznych, produkcyjnych czy e-commerce. Kompleks zajmie 55 000 m kw. w ramach 2 budynków i zostanie ukończony jeszcze w tym roku. Potencjał parku już został potwierdzony. Do momentu startu budowy powierzchnię wynajęły 3 firmy, w tym zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo produkcyjne, a Panattoni przygotuje wynajętą przestrzeń do skomplikowanych procesów wytwórczych firmy. Deweloper zaimplementuje również szereg zrównoważonych rozwiązań, m.in. przystosowując dach obiektu pod montaż paneli fotowoltaicznych.

Rosnący potencjał regionu. Województwo lubelskie rozwija się dynamicznie, stając się motorem napędowym całej Polski Wschodniej. Probiznesowa postawa władz lokalnych, rozwój takich lokalizacji jak Świdnicka Strefa Aktywności Gospodarczej, dostęp do wykwalifikowanej kadry – blisko 64 000 absolwentów uczelni wyższych rocznie – a także rosnący wolumen nowoczesnej powierzchni przemysłowej, przyciągają biznes o zróżnicowanym profilu. Nie bez znaczenia jest również pozostająca w realizacji międzynarodowa trasa Via Carpatia, która przecinając region, połączy docelowo litewską Kłajpedę z greckimi Salonikami, tworząc kluczowy szlak transportowy dla wschodniej części Unii Europejskiej.

Panattoni nieustannie rozwija swoje portfolio w regionie, a pod koniec 2022 r. ukończyło gigantyczny projekt - Panattoni Park Lublin II w Niemcach zajął ok. 84 000 m kw., stając się kompleksową platformą biznesową przyspieszającą rozwój regionu. W ramach inwestycji m.in. od 2019 r. swoje procesy produkcyjne oraz dział R&D prowadziła firma Varroc Lighting Systems – producent innowacyjnych systemów oświetlenia zewnętrznego oraz elektroniki sterującej – wykupiona w 2022 roku przez Plastic Omnium.