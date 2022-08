Antysmogowy mural Kolorowa Okopowa przy Domu Mody Klif

Od kilku dni przy warszawskiej ulicy Okopowej można oglądać mural, który zdobi parking przy Domu Mody Klif. Mural wzdłuż ścieżki rowerowej to nie byle jakie graffiti. Do współpracy przy muralu, Dom Mody zaprosił znaną w świecie mody ilustratorkę Annję Matuszewską, absolwentkę ASP w Gdańsku i Łodzi oraz studiów kuratorskich w zakresie sztuki współczesnej na UJ w Krakowie.

Mural ma dodatkowo jeszcze jedną zaletę - do jego namalowania użyto farby antysmogowej, która filtruje powietrze. Farby fotokatalityczne są w pełni bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego i antyalergiczne. Zawierają nanocząsteczki tlenku tytanu - pod wpływem światła słonecznego oraz pary wodnej farba powoduje rozpad toksycznych tlenków azotu (NO i NO2) na nieszkodliwe substancje. A tlenki azotu to główny składnik smogu miejskiego, przyczyniający się do rozwoju chorób układu oddechowego (np. astmy) oraz obniżający odporność. Proces ten można w uproszczeniu porównać do fotosyntezy, a murale oczyszczające powietrze - do drzew. Ich skuteczność robi wrażenie - 1 metr kwadratowy pomalowany tą farbą filtruje tyle powietrza, co jedno dorosłe drzewo. Mural przy Domu Mody Klif ma łącznie 55 m2.