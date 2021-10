Apel przedsiębiorców: To ostatnia szansa na uratowanie polskiego handlu przed zniszczeniem go przez dyskonty!

Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców popiera poprawki do ustawy o zakazie handlu w niedziele, pozwalające przedsiębiorcom zatrudniać osoby najbliższe oraz studentów. - To tak naprawdę ostatnia szansa na uratowanie polskiego handlu przed zniszczeniem go przez dyskonty - pisze PSMiF w liście do do Marszałka Ryszarda Terleckiego i Klubu Parlamentarnego PIS oraz pozostałych klubów poselskich.