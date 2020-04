Ardanowski: Apeluję do samorządów, by targowiska zostały otwarte

- Apeluję do samorządów, by wszystkie targowiska zostały otwarte - mówi w rozmowie ze środową "Gazetą Polską Codziennie" minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jak dodaje, handel na targowiskach jest ważny dla wielu ludzi w miastach, ale także dla rolników.

Ardanowski mówi "GPC", że zgodnie z opinią Głównego Inspektoratu Sanitarnego realizowane są specjalne wytyczne, dotyczące kwarantanny w gospodarstwach rolnych.

"Otrzymaliśmy także specjalne instrukcje co do handlu na targowiskach. Ten kanał dystrybucji żywności musi być utrzymany. On jest szalenie ważny dla wielu ludzi w miastach, szczególnie tych mniej zamożnych, ale także dla rolników, zwłaszcza z małych gospodarstw, bo często nie mają oni innego sposobu sprzedaży swoich produktów. Apeluję do samorządów, by wszystkie targowiska zostały otwarte" - powiedział Ardanowski.

Zdaniem ministra, targowiska te "stanowią mniejsze ryzyko z punktu widzenia epidemicznego niż sklepy".

Ardanowski mówi, że ministerstwo rolnictwa podejmuje także inne działania rozszerzające tarczę antykryzysową. "Wprowadzono również specjalne ułatwienia, dotyczące przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno w zakładach mleczarskich, jak i zakładach zajmujących się ubojem i rozbiorem mięsa. Są pewne wyjątki dotyczące odległości między pracownikami, ponieważ ta powszechnie wymagana, czyli 1,5 metra, uniemożliwiłaby funkcjonowanie linii produkcyjnej" - tłumaczy.

Ponadto - jak wymienia - otworzono przejścia graniczne przeznaczone do przewozu żywych zwierząt i szybko psującej się żywności, żeby transporty nie musiały długo stać na granicy.

"Występujemy do Komisji Europejskiej, domagając się uruchomienia środków unijnych na przetrwanie gospodarstw. Domagamy się uruchomienia rezerwy kryzysowej, choćby na dopłaty do prywatnego przechowalnictwa produktów, które w obecnej sytuacji nie mogą znaleźć nabywców na rynku" - mówi Ardanowski.