Automaty vendingowe z podgrzewanymi daniami w 8 sklepach Carrefour Express

Food Point w sklepie Carrefour, fot. materiały prasowe

Carrefour Polska kontynuuje inwestycje w innowacje handlowe. Do nowatorskich rozwiązań dołączył niedawno koncept Food Point – automatów do sprzedaży podgrzewanych dań gotowych, do konsumpcji na miejscu lub na wynos. Rozwiązanie testowane jest już w wybranych sklepach franczyzowych Carrefour Express Convenience w Warszawie.

Carrefour Polska nawiązał współpracę z firmą Food Point. W ośmiu warszawskich sklepach Carrefour Express Convenience stanęły automaty gastronomiczne, w których można kupić gotowe dania do podgrzania i konsumpcji na miejscu lub na wynos.

Przypomnijmy, że o tym rozwiązaniu pisaliśmy tutaj.

- Nawiązanie współpracy z firmą Food Point i wprowadzenie automatów gastronomicznych to kolejna innowacja, jaką wprowadzamy do sklepów franczyzowych Carrefour. Nasze dotychczasowe udogodnienia, takie jak kasy samoobsługowe, Scan&Go czy click&collect spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów i zostały docenione przez naszych partnerów we franczyzie – mówi Michał Florkiewicz, dyrektor sklepów convenience Carrefour Polska. - Sklepy franczyzowe Carrefour Polska to rozpoznawalna marka i chcemy, aby proponowane przez nas innowacyjne usługi były zawsze dopasowane do lokalizacji i potrzeb konsumentów oraz budowały przewagę konkurencyjną naszej marki na rynku. – dodaje Florkiewicz.

Innowacyjność nowego rozwiązania pozwoliła na całkowite wykluczenie bezpośredniego kontaktu człowieka z żywnością, zaczynając od produkcji dania w porcjowanej formie, podgrzania go na parze, a na sprzedaży produktu przez automat klientowi kończąc.W ofercie znalazły się przede wszystkim tradycyjne, domowe posiłki. Są wśród nich klasyczne potrawy kuchni polskiej, takie jak bigos, gulasz czy fasolka po bretońsku, a wkrótce pojawią się dania z innych stron świata oraz dania sezonowe. Dzięki temu oferta będzie urozmaicona, a każdy znajdzie coś dla siebie.

Test usługi Food Point odbywa się w 8 sklepach w Warszawie:

Carrefour Express Warszawa, ul. Pory 55-57

Carrefour Express Warszawa, ul. Ukryty Raj 1

Carrefour Express Warszawa, ul. Żaryna 2b

Carrefour Express Warszawa, ul. Pełczyńskiego 16

Carrefour Express Warszawa, ul. Księcia Janusza 23

Carrefour Express Warszawa, ul. Nugat 9

Carrefour Express Warszawa, ul. Smoleńskiego 2

Carrefour Express Warszawa, ul. Marywilska 62