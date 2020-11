Blisko kolejnego przejęcia na rynku browarów

Browar Van Pur SA (Łomża, Karpackie, Cortes), złożył 2 listopada br. wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie kontroli nad Browarem Braniewo sp. z o.o. wraz z nabywanymi w związku z tym przez spółkę Browar Braniewo sp. z o.o. prawami do marek „Kuflowe”, „Braniewo” oraz „Jasne, że Pełne” oraz mieniem ruchomym oraz nieruchomym, związanym z produkcją tych piw w zakładzie produkcyjnym w Braniewie. Sprawa jest w toku.

Zamiar koncentracji polega na przejęciu przez Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie 100 proc. udziałów w spółce Browar Braniewo sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu wraz z nabywanymi w związku z tym przez spółkę Browar Braniewo sp. z o.o. prawami do marek „Kuflowe”, „Braniewo” oraz „Jasne, że Pełne” oraz mieniem ruchomym oraz nieruchomym, związanym z produkcją tych piw w zakładzie produkcyjnym w Braniewie.

- Nabycie udziałów w spółce Browar Braniewo sp. z o.o. nastąpi od Żywiec Investment Holding sp. z o.o., natomiast pozostała część aktywów zostanie sprzedana przez spółkę Grupa Żywiec SA, które to spółki należą wspólnie do grupy kapitałowej Heineken z siedzibą w Holandii. Faktyczna działalność zarówno spółki przejmującej Van Pur S.A., jak również spółki przejmowanej Browar Braniewo sp. z o.o. oraz przejmowanego mienia koncentruje się na produkcji i sprzedaży piwa – podano we wniosku.