Bób dosyć drogi, ceny truskawek i czereśni spadają

W ubiegłym roku bób pojawił się na rynku w Broniszach na początku czerwca.

Pierwsze partie bobu z krajowych upraw były w cenie od 38 do 42 zł za kilogram.

Ceny truskawek i czereśni 2022

Zapytaliśmy Annę Kaszewiak, ile obecnie kosztują truskawki i czereśnie.



- Truskawki krajowe są w cenie od 11 do 17 zł za kilogram, przy średniej cenie 15 zł za kilogram (dzisiaj spadek ceny o 6,25%). Natomiast nie ma jeszcze krajowej czereśni, dostępna jest tylko z importu (Hiszpania).

W ubiegłym roku o tej porze roku cena kilograma truskawek krajowych kształtowała się na poziomie od 10 do 17 zł (przeciętna cena kilograma wynosiła 15 złotych), a więc podobny pułap cenowy. Na ceny owoców i warzyw ma wpływ wiele czynników między innymi warunki pogodowe panujące w okresie całej wegetacji, środki do produkcji (nawozy, środki ochrony roślin), transport - mówi nam ekspertka.