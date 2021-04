Braki kadrowe w pandemii. Jak z tym problemem radzi sobie Żabka?

Warszawski sklep sieci Żabka, fot. shutterstock

Franczyzobiorcy Żabki otrzymali wsparcie sieci w zatrudnieniu personelu. Choć jako prywatni przedsiębiorcy samodzielnie odpowiadają za kwestie kadrowe w prowadzonych przez siebie sklepach, teraz mogą liczyć na pomoc dzięki nowemu programowi “Tu i teraz”.

W ramach programu Żabka, przy współpracy z Agencjami Pracy, deleguje dodatkowe osoby do wsparcia osobowego placówek, które zgłaszają okresową potrzebę. Jednocześnie franczyzobiorcy nie wiążą się umową z tymczasowym personelem, a rozliczają się bezpośrednio z Agencją wyłącznie za przepracowane godziny. Nowa usługa wystartowała 16 marca br.

Znalezienie odpowiedniej osoby do pracy, zwłaszcza gdy nie mamy czasu na oczekiwanie na spłynięcie ofert i przeprowadzenie właściwej rekrutacji, to trudne zadanie. Wie o tym każdy pracodawca.

Obecnie we wszystkich placówkach w Polsce zatrudnionych jest łącznie ok. 25 tys. osób. Jak w każdym innym biznesie, także i w handlu, zdarzają się sytuacje losowe, które wpływają na liczebność personelu czy zapotrzebowanie na dodatkową pomoc w szczytowych momentach w roku. W przypadku choroby któregoś z pracowników, zapotrzebowania na dodatkowe wsparcie w czasie sezonu urlopowego, przyjęcia dostawy towaru, przeprowadzenia inwentaryzacji czy przy sezonowym wzmożeniu ruchu w sklepie, często konieczne jest szybkie znalezienie dodatkowego wsparcia dla zespołu. Odpowiedzią na to ma być nowy program Żabki „Tu i teraz”.

- W naszych działaniach staramy się maksymalnie ułatwić franczyzobiorcom Żabki prowadzenie sklepów pod naszym szyldem. Jednym z wyzwań, szczególnie w czasie pandemii, jest zapewnienie pełnej obsady sklepów. Pragnąc wesprzeć naszych franczyzobiorców, w momentach kiedy borykają się z chwilowym niedoborem pracowników, oferujemy im nową usługę, w ramach której zdejmujemy z nich ciężar poszukiwania tymczasowych pracowników. Współpracujące z nami Agencje Pracy zobowiązują się zapewnić dodatkowe ręce do pracy, a franczyzobiorca rozlicza się z Agencją na podstawie faktury za przepracowane przez nich godziny. To wygodne rozwiązanie, które od samego początku zostało entuzjastycznie przyjęte przez naszych franczyzobiorców - podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor operacyjny w firmie Żabka Polska.

Po stronie Agencji są wszelkie kwestie formalne dotyczące zatrudnienia pracownika, a franczyzobiorca po zakończeniu z nim współpracy rozlicza przepracowane godziny i otrzymuje fakturę VAT. To rozwiązanie jest niezwykle wygodne i elastyczne, bo pozwala na optymalizację pracy w sklepie przy nakładzie finansowym zależnym w pełni od rzeczywiście przepracowanego czasu.

Jednym z pierwszych franczyzobiorców, którzy przetestowali usługę “Tu i teraz” jest Rafał Szczygieł, franczyzobiorca Żabki z Poznania: - Zgłoszenie z prośbą o dodatkowego pracownika wystosowałem w związku z planowaną dużą dostawą do mojego sklepu. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, a samo zatowarowanie udało się przeprowadzić nawet szybciej niż zakładałem. W formularzu podałem datę, kiedy potrzebny był dodatkowy personel oraz godziny, w jakich miał pracować. Nie wyobrażam sobie, by jeszcze łatwiej można to było zorganizować. Dzięki pomocy dodatkowego pracownika sprawnie zapełniliśmy nasz sklepowy magazyn, więc kolejne dostawy będą mniejsze i będą mogli zająć się nimi moi stali pracownicy - podkreśla franczyzobiorca.