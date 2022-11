Bricomarché idzie w nową franczyzę

Muszkieterowie jeszcze w tym roku planują kolejne otwarcia w nowych formułach – drugie przyłączenie pod szyldem Bricomarché (sklep w pełni spójny z konceptem marki) oraz otwarcie kolejnego sklepu partnerskiego tej sieci (punkt sprzedaży ze znakiem rozpoznawczym, oparty na współpracy zakupowej i logistycznej).

Pomorskie Bricomarché we franczyzie

Nowy sklep Bricomarché mieści się na ulicy Widokowej 11 w Suchorzu w województwie pomorskim. Właścicielem obiektu jest lokalny przedsiębiorca, który ze wsparciem sieci, przystosował swój lokal do standardów Bricomarché. Uzyskał także dostęp do pełnego wachlarza usług centrali zakupowej sieci. To pierwsza placówka, która została przyłączona „Pod Znak” sieci Bricomarché.

– Po długiej analizie rynkowej, rozpatrzeniu wszelkich „za” i „przeciw”, jestem przekonany, że dołączenie do Bricomarché to dobra decyzja. Zaproponowana formuła współpracy z jednej strony przystosowuje mój biznes pod sprawdzony format handlowy, a z drugiej daje dużą elastyczność i autonomię w działaniu – mówi Daniel Lew Kiedrowski, właściciel sklepu Bricomarché w Suchorzu. – Strategia, z jaką działa sieć Bricomarché, jest zgodna z tym, co chcę zaoferować klientom swojego sklepu. Wraz z wiodącą marką w kategorii DIY chcemy im towarzyszyć we wszystkich etapach remontu, zapewniając przy tym najbardziej atrakcyjne warunki.

Jakie korzyści ze współpracy z Bricomarché? Są wśród nich rozpoznawalność szyldu oraz możliwość korzystania z wiedzy i know-how Grupy Muszkieterów, popartych długoletnim doświadczeniem na rynku. Sieć gwarantuje dołączającym dostęp do asortymentu, który jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb i kieszeni konsumentów. Ponadto współpraca daje szansę na obniżenie kosztów operacyjnych oraz poprawę warunków logistycznych. Grupa zapewnia także właścicielom sklepów wsparcie techniczne i operacyjne, liczne szkolenia oraz systemy IT.

Franczyza z Grupą Muszkieterów

– Grupa Muszkieterów przygotowała ambitny plan rozwoju swoich marek. Chcemy oferować właścicielom sklepów jak najkorzystniejsze i różnorodne formy współpracy, aby wraz z nimi wychodzić naprzeciw potrzebom klientów. Dlatego m.in. wdrożyliśmy przyłączenia sklepów w nowych formułach: partnerstwo oraz przyłączenie „Pod Znak” Bricomarché. Wspólnie z właścicielem punktu sprzedaży w Suchorzu zdecydowaliśmy o przyłączeniu sklepu „Pod Znak”, co zapewnia mu zachowanie niezależności biznesowej oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb pakiet wsparcia, ale w pełnej integracji z konceptem handlowym sieci – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce. – Cieszymy się, że możemy pomagać nie tylko osobom startującym w biznesie, ale również przedsiębiorcom z długoletnim doświadczeniem i przenosić tym samym ich firmy na jeszcze wyższy poziom.

W Bricomarché w Suchorzu klienci będą mogli skorzystać z asortymentu w hali sprzedaży liczącej blisko 750 mkw. oraz z usytuowanego na zewnątrz ogrodu o powierzchni 1000 mkw. Przy sklepie znajduje się 88 miejsc parkingowych. Supermarket jest otwarty od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godz. 7.00-19.00.