Browar Czarnków pożycza 500 tys. zł na pełne wznowienie produkcji

Zarząd Browar Czarnków S.A. 3 marca br. podpisał umowę pożyczki z akcjonariuszem spółki New Business sp. z o.o., na kwotę 500.000 zł z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2021 r.

Formą zabezpieczenia przedmiotowej pożyczki będzie zastaw rejestrowy na przysługującym Spółce prawie ochronnym do znaku towarowego Browar Czarnków 1983, pod warunkiem wyrażenia zgody na takie zabezpieczenie przez Nadzorcę Sądowego.



Środki z pożyczki przeznaczone zostaną na zakup produktów celem wznowienia produkcji w pełnym zakresie, która w ostatnim okresie z uwagi na dotychczasowy brak środków została istotnie ograniczona, co z kolei pozwoli przygotować się spółce do zbliżającego się sezonu wakacyjnego - podano w komunikacie.