Browar w Niemczech rozdawał piwo za darmo

Właściciel browaru Willinger uznał, że skoro nie może dostarczyć piwa do zamkniętych z powodu pandemii hoteli do restauracji, to rozda je za darmo - podaje Puls Biznesu za Reuters.

W czwartek browar należący do Franza Masta rozdał 2,6 tys. litrów piwa.

Właściciel tłumaczył, że musiał opróżnić zbiorniki, aby zrobić nowe piwo, by było gotowe w momencie otwarcia barów i restauracji.

