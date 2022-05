Carrefour już drugi raz wyprowadził się z tej samej lokalizacji

W pierwszym kwartale 2022 roku Carrefour odnotował wzrost sprzedaży o 9 proc. (3,4 proc. LfL). Sprzedaż grupy wyniosła prawie 20,24 mld euro.

Sprzedaż w Polsce to 505 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 5.5 proc. Wzrost sprzedaży LfL w Europie to tylko 0,7 proc.

Grupa miała w Polsce na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 935 sklepów (92 hipermarkety, 152 supermarkety, 682 convenience i 9 sklepów typu miękki dyskont).

Na koniec 2021 r. w Polsce było 955 sklepów (91 hipermarketów, 151 supermarketów, 704 convenience i 9 dyskontów.) Oznacza to, że 22 placówki Carrefour Express zostały zamknięte.