Carrefour nie rezygnuje z rozwoju poprzez franczyzę. Na tym rynku chce odrobić stratę

Carrefour chce się wciąż rozwijać w Belgii

Starta głównego partnera franczyzowego w Belgii, prowadzącego 86 supermarketów, czyli prawie jedną piątą sklepów Carrefour Market, na rzecz Intermarché, nie zaniepokoiła zbytnio francuskiego detalisty. - Stwarza to możliwości przyszłej ekspansji - dyrektor generalny belgijskiego Carrefoura, Geoffroy Gersdorff.

Gersdorff nie chce zastąpić wszystkich utraconych sklepów Mestdagh, ale przyspieszyć obecne roczne tempo ekspansji formatów Carrefour Market i Express. Ma to nastąpić poprzez franczyzę. Ponad 600 z 705 belgijskich sklepów Carrefoura jest obsługiwanych przez franczyzobiorców.

Cyfryzacja motorem wzrostu

Wzrost powinien pochodzić nie tylko ze sklepów stacjonarnych, ale także z internetu: Carrefour chce stać się „cyfrową firmą detaliczną”. Oferta e-commerce grupy jest już bardzo zróżnicowana, od click&collect, dostawy do domu vanem lub elektrycznym rowerem, po q-commerce we współpracy z Deliveroo, UberEats i Just Eat Takeaway.

Carrefour digitalizuje nie tylko sprzedaż. Jedną z przyciągających uwagę inicjatyw jest digitalizacja ulotki: w Brukseli i Antwerpii detalista oszczędza już 500 tys. papierowych ulotek tygodniowo. Do końca miesiąca zostanie do projektu dołączy osiem kolejnych miast.