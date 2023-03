Carrefour w Dębicy we współpracy z lokalną firmą. To 40. supermarket franczyzowy sieci

W nowym dębickim Carrefourze na powierzchni 500 m2 klienci znajdą ponad 10 tys. produktów spożywczych i przemysłowych, w tym produkty lokalne, np. pieczywo dostarczane przez miejscowe piekarnie Kaczor i Społem oraz mięsa i wędliny pochodzące od lokalnych producentów, takich jak Dobrowolski oraz Drąg. W sklepie będzie także możliwość kupienia świeżych ryb. W nowym Carrefourze znajdą się także produkty dla klientów o specjalnych wymaganiach żywieniowych. W wydzielonej alei Zdrowej Półki będzie można kupić artykuły bio, vege, bezglutenowe, bez cukru czy bez laktozy. Ofertę produktową nowej placówki uzupełniają towary przemysłowe w specjalnej strefie sezonowej.

Dzięki aplikacji “Mój Carrefour” konsumenci otrzymują dostęp do codziennych zniżek na wybrane artykuły, sięgających 50%, zaś w weekend płacą 10% mniej za całe swoje zakupy. Z kolei seniorzy, którzy zrobią zakupy we wtorek z użyciem Karty Seniora, mogą otrzymać 10% rabatu na całe zakupy w postaci kuponu, który mogą zrealizować podczas następnych zakupów.

W obiekcie zastosowano kasy samoobsługowe. W budynku wykorzystano energooszczędne oświetlenie, a w lodówkach i zamrażarkach zamontowano szyby wpływające na ograniczenie emisji CO2. Carrefour ogranicza też masę opakowań produktów własnych oraz zachęca do korzystania z toreb i pojemników wielorazowych przy zakupach artykułów na wagę, a także udostępni kartony do pakowania zakupów. Produkty z krótkim terminem ważności będą dostępne w okazyjnych cenach, nawet do 90% taniej.

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami istotnym elementem strategii Carrefour w Polsce

Pierwszy sklep franczyzowy Carrefour powstał w Polsce już w 2007 roku w segmencie convenience. Od tego czasu sieć otworzyła już ponad 600 sklepów w tym formacie. Z kolei w 2018 roku, Carrefour Polska uruchomił pierwszy franczyzowy supermarket. Sklep w Dębicy będzie 40. placówką w tym formacie działającym na terenie naszego kraju.

Partnerem franczyzowym Carrefour została dębicka firma Błysk. Współpracuje już ona z siecią – w ramach franczyzy prowadząc sklep Carrefour Express na własnej stacji paliw oraz sklep osiedlowy pod marką Globi.

- Jesteśmy zadowoleni z otwarcia kolejnego franczyzowego supermarketu w Dębicy, który jest trzecim sklepem otwartym z tą marką - mówi Wojciech Sypień ,dyrektor Działu Supermarketów Franczyzowych Carrefour Polska. - Od początku 2023 roku liczba franczyzowych supermarketów wzrosła o 5 obiektów. Warto też wspomnieć, że w ramach franczyzy operują dwa sklepy w formacie hipermarketu w Bełchatowie i w Gdańsku - dodaje Wojciech Sypień.

