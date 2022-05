Carrefour zamyka sklep, aby otworzyć go ponownie?

Sklep działał do ostatniego dnia kwietnia. Obecnie stoi pusty.

Zamknięcia sklepów Carrefour Express

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia zamknięto również Carrefour Express przy Wojska Polskiego 60 w Warszawie. Sklep działał tam od kwietnia 2016. Wcześniej przez rok lokal ten wynajmowały Delikatesy Centrum, a przed nimi znowu Carrefour Express.

Sprzedaż sieci Carrefour w Polsce w pierwszym kwartale br. to 505 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 5.5 proc. Wzrost sprzedaży LfL w Europie to tylko 0,7 proc.

Grupa miała w Polsce na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 935 sklepów (92 hipermarkety, 152 supermarkety, 682 convenience i 9 sklepów typu miękki dyskont).