Casino dogadało się z nowym inwestorem. Będą jednak spore cięcia kosztów

Koniec wyścigu o Casino?

Wygląda na to, że bitwa o Casino dobiega końca, ponieważ jeden z dwóch kandydatów się wycofał: po złożeniu znacznie niższej oferty w pierwszej turze, trio biznesmenów Niel-Pigasse-Zaouri nie złożyło nowej oferty w drugiej turze, a termin już upłynął.

Ich konsorcjum, 3F Holding, stwierdziło, że proces był stronniczy i że nie otrzymali wystarczających informacji. - Po miesiącach pracy 3F postanowiło nie składać oferty. Firma najwyraźniej już wybrała kupca - napisali w oświadczeniu, ignorując tym samym swoją wcześniejszą obietnicę, że zrobią wszystko, co możliwe, aby utrzymać grupę supermarketów we francuskich rękach.

Kretinsky uratuje Casino?

Kretinsky jest już akcjonariuszem Casino i wcześniej złożył ofertę przejęcia grupy. Wraz z Markiem Ladreitem de Lacharrière jako partnerem biznesowym chce wnieść 1,2 mld euro kapitału i zamienić 4,9 mld euro długu na akcje. Dałoby to przejmującym 53 % udziałów.

Nie ulega wątpliwości, że po przejęciu nastąpią zdecydowane cięcia kosztów. Casino boryka się z długiem w wysokości 6,4 miliarda euro i jest na krawędzi upadłości. Do 27 lipca sąd ma nadzieję na zawarcie ugody z wieloma wierzycielami. Francuski rząd obawia się, że wiele miejsc pracy zostanie zredukowanych.

Casino dogadało się z Kretinskym

Jak podaje retaildetail.eu, Casino osiągnęło porozumienie ze swoimi wierzycielami i inwestorem Danielem Kretinskim. Czeski miliarder przejmie kontrolę od obecnego prezesa, Jean-Charlesa Naouriego.

4,7 miliarda euro długu zostanie zamienione na akcje, a 1,2 miliarda zostanie pozyskane na nowy kapitał. Operacja zakończy się w pierwszym kwartale 2024 roku.

EP Global (fundusz inwestycyjny Daniela Kretinsky'ego), Fimalac (spółka holdingowa francuskiego biznesmena Marca Ladreita de Lacharrière) i brytyjski fundusz venture capital Attestor zapewniają 925 milionów tego nowego kapitału. Byli już akcjonariuszami mniejszościowymi w grupie, a teraz będą mieli 53 proc. udziałów.

Plan biznesowy dla Casino

Nowi właściciele od razu przedstawili biznesplan dla grupy: sprzedają nieruchomości i zobowiążą się do realizacji strategii EDLP (codziennie niska cena), zainwestują w sklepy w celu poprawy poziomu obsługi i świeżego asortymentu, zwiększą wydatki na marketing, zainwestują w markę własną i we franczyzę. Gracz online Cdiscount stanie się marketplacem.



Zgodnie z planem przychody powinny wzrosnąć z 15 mld euro w 2024 r. do ponad 17 mld euro w 2028 r. Marża EBITDA powinna wynieść 6,1 proc., czyli do tego czasu ponad miliard euro.

Casino jest szóstym co do wielkości detalistą żywności na rynku francuskim, z takimi banerami jak Casino, Monoprix, Franprix i Naturalia. Grupa prowadzi również działalność w Ameryce Łacińskiej.