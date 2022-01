Co piąte zapytanie dotyczące franczyzy Fit Cake pochodzi z zagranicy

Nie jest to bezpodstawne. Co piąte zapytanie dotyczące uruchomienia kolejnej franczyzy Fit Cake pochodzi z zagranicy.

- Na razie, w dobie pandemicznych ograniczeń jesteśmy dość ostrożni i staramy się jak najlepiej przygotować do ekspansji zagranicznej – mówi Rafał Kościuk, właściciel franczyzy Fit Cake. – Podpisaliśmy już umowy z partnerami z kliku krajów. Mam więc nadzieję, że wkrótce ruszą kawiarnie Fit Cake w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

W 2021 roku Fit Cake wzbogacił swoją, ofertę aż o trzy nowe submarki - najpierw wegańskie lody (Fit Ice Cream), potem Keto Cake, który okazał się wielkim sprzedażowym sukcesem, a ostatnio Fit Cream. To zestaw słodkich kremów orzechowych i czekoladowych, inspirowanych smarowidłami znanych marek, ale o niższej kaloryczności.

Do koszyka opcji do wyboru Fit Cake planuje w 2022 roku wprowadzić jeszcze riksze. Mobile punkty będą przeznaczone do sprzedaży bezcukrowych, wegańskich lodów.

Wyższe obroty

Także regulacje rządowe, dotyczące obniżenia do 0 proc. VAT na żywność, pozwalają optymistycznie patrzeć w nadchodzące miesiące. Według właścicieli sieci w pierwszych tygodniach 2022 roku ceny mogą nawet drgnąć w dół. Jednak inflacja prędzej czy później wymusi na producentach artykułów spożywczych nieznaczne podwyżki. Fit Cake zakłada, że będzie to kilkadziesiąt groszy, nie więcej niż złotówka na poszczególnych artykułach. Nie powinno to wpłynąć na wartość obrotów i zyski firmy.

- Nie chodzi o to, by uprawiać propagandę sukcesu, jednak twarde, ekonomiczne dane pokazują, że jesteśmy finansowo bardzo stabilną marką. Obroty sieci rosną kilkuprocentowo z roku na rok. W 2021 w porównaniu w rokiem poprzednim podniosły się o ponad 5 punktów procentowych. Najbardziej widoczne było to w okresie bożonarodzeniowym, kiedy zanotowaliśmy ponad 10 proc. wzrost – dodaje Kościuk. – Wszystko wskazuje na to, że wzrostową tendencję i stabilność uda się nam utrzymać i w 2022.