Covid i Brexit wypędziły sieć piekarni z Wysp. Uratuje ją franczyza?

Pozostał jeden sklep Le Pain Quotidien

Sieć Le Pain Quotidien zamknęła już większość swoich brytyjskich piekarni po wcześniejszej rundzie cięć kosztów w 2020 r., a w ubiegłym tygodniu dziewięć z dziesięciu pozostałych placówek również zakończyło działalność. Pracę straciło 250 osób - podaje retaildetail.eu.

Le Pain Quotidien szukała inwestora

Sieć szukała zainteresowanego nabywcy, ale go nie znalazła, co oznacza koniec ośmiu placówek w Londynie i jednej w Oksfordzie. Na rynku pozostał flagowy punkt na stacji St Pancras, niedaleko londyńskiego terminala Eurostar. Jest on zarządzany przez inną firmę.

Brexit i Covid pogrążyły Le Pain Quotidien

Prezes firmy, Annick Van Overstraeten, zwraca uwagę na konsekwencje Brexitu, po którym „Londyn stał się bardzo trudnym rynkiem”. Co więcej, po pandemii mniej osób codziennie dojeżdża do pracy w centrum miasta, a czynsze pozostały na takim samym poziomie jak wcześniej.

Sieć ma jednak nadzieję na ponowny wzrost na rynku brytyjskim poprzez franczyzę. Przed reorganizacją w 2020 r. sieć Le Pain Quotidien miała 26 piekarni w Wielkiej Brytanii.

Co wiemy o Le Pain Quotidien

Le Pain Quotidien to międzynarodowa sieć piekarni-restauracji. Sprzedaje m.in. wypieki, chleb, sałatki, kanapki, napoje i tarty.

Le Pain Quotidien prowadzi ponad 260 piekarni-restauracji na całym świecie w 20 krajach, w tym w Argentynie, Belgii, Holandii, Francji, Indiach, Szwajcarii, Brazylii, Chile, Meksyku, Kolumbii, Turcji, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejt, Katar, Rosja, Japonia, Hongkong i Stany Zjednoczone. Restauracje w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii i Paryżu są w pełni własnością firmy i są przez nią obsługiwane, podczas gdy wszystkie inne punkty Le Pain Quotidien są franczyzowe.

W maju 2020 r. spółka macierzysta złożyła wniosek o niewypłacalność w Belgii, a oddział w Stanach Zjednoczonych złożył wniosek o ochronę przed upadłością. W tym samym miesiącu firma podpisała umowę z Aurify Brands z siedzibą w Nowym Jorku, która zapewni finansowanie pomostowe w wysokości 522 tys. dolarów na kontynuację działalności i przejęcie wszystkich amerykańskich jednostek za 3 miliony dolarów. Aurify Brands planowało ponowne otwarcie co najmniej 35 jednostek i utworzenie 1000 miejsc pracy.