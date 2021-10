Danone w Polsce z nową wizją

Wraz ze zmianą organizacyjną, odpowiedzialny za wszystkie obszary biznesu zespół zarządzający będzie miał większą decyzyjność i swobodę działania w Polsce, gdzie Danone generuje 3,5 mld zł rocznie .

Nowy dyrektor generalny grupy spółek Danone, Paweł Piątek, który z organizacją związany jest od 14 lat, będzie odpowiedzialny za trzy spółki: Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój.

Nowe możliwości

Prostsza, połączona struktura i możliwość wspólnego zarządzania wszystkimi kategoriami produktów, umożliwi Danone lepsze dopasowanie oferty do polskich preferencji i wyższą konkurencyjność, dzięki efektywności, sprawności i synergii działań połączonych organizacji.



- To nie tylko zmiana struktury, to zmiana sposobu myślenia – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny Grupy spółek Danone w Polsce. – Budujemy silny zespół, który dobrze zna polskie uwarunkowania i będzie w stanie jeszcze lepiej przełożyć realizowaną przez nas misję, na realne i dopasowane lokalnie rozwiązania. Znamy dobrze tutejsze wyzwania i potrzeby. Zarówno

w obszarze zdrowia, jak i wyzwań środowiskowych - dodaje.

Zorientowany lokalnie

Wzmocniony lokalnie zespół zarządzający będzie mógł kierować polskim rynkiem w sposób bardziej niezależny. Jest to naturalny krok dla Danone, bo Polska jest strategicznym rynkiem w globalnych strukturach firmy. To tu działa siedem zakładów produkcyjnych i to tu – w województwie śląskim, opolskim i zachodniopomorskim - powstają produkty tworzone we współpracy z polskimi dostawcami, a które trafiają na stoły konsumentów w 120 krajach na pięciu kontynentach. Rozwijając produkcję w Polsce i wzmacniając eksport, Danone pozytywnie wpływa na polską gospodarkę i rynek pracy. Łączna wartość wynagrodzeń wygenerowanych przez grupę spółek w 2020 roku wyniosła 810,6 mln zł .



Zmiana organizacyjna dotyczy również funkcji IT & Data, w których rozpoczął się proces tworzenia Centrum Usług Biznesowych o znacznie szerszych kompetencjach eksperckich i większym zasięgu geograficznym niż dotychczasowe. Do końca 2023 roku planuje stworzyć ponad 150 miejsc pracy i jest to strategiczna inwestycja w strukturach Danone na świecie.

Jedna misja

- Niezależnie od zmian wewnątrz organizacji, będziemy dalej skupiać się na budowaniu silnych marek, dostarczaniu wysokiej jakości produktów dopasowanych do oczekiwań Polaków i zrównoważonym rozwoju biznesu – zapewnia Paweł Piątek, nowy dyrektor generalny grupy spółek Danone.